الإمارات تعزز الاستثمار الفضائي للشباب ورواد الأعمال

آمنة الكتبي (دبي)

تمتلك دولة الإمارات خطة لتعزيز الاستثمار الفضائي وتمكين القطاع الخاص والشركات الناشئة، لما فيه تحفيز ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الفضائي من خلال جذب وتعزيز الاستثمار في المجالات ذات الصلة، لبناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام يسهم في تنويع الاقتصاد ونموه.

كما توفر خطة تعزيز الاستثمار الفضائي للشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في القطاع الفضائي في دولة الإمارات فرص العمل على مشاريع فضائية حديثة وتطوير تقنيات مبتكرة تدعم قطاع الفضاء فيها، كما تمنح رواد الأعمال، وخاصة الشباب في الدولة من أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة القائمة على تقنيات مستدامة ومتقدمة في قطاع الفضاء، إمكانية تأسيس مشاريعهم المبتكرة والنمو والتوسع انطلاقاً من الدولة. وشهدت دولة الإمارات، خلال الأعوام القليلة الماضية، قفزة نوعية في أعداد الشركات والمشاريع الناشئة الوطنية والمحلية في قطاع الفضاء والصناعات والتقنيات والأبحاث المرتبطة به، وسجلت بيئتها الحيوية الداعمة لقطاعات الأعمال كافة، والمشاريع الناشئة الوطنية والمحلية ورواد الأعمال على أرض الدولة بشكل خاص، قصص نجاح ملهمة لمشاريع ناشئة متميزة في قطاع الفضاء والصناعات والابتكارات المرتبطة به، قامت في الإمارات واستفادت من البنى التحتية المتكاملة وفرص التمويل والدعم الفني والتقني المتنوعة التي تزخر بها. وبدورها، طرحت مدينة مصدر بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء، حزمة تراخيص جديدة لاحتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة الناشطة في مجال الفضاء والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنضم إلى منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر في أبوظبي، كما تم إطلاق منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وهي أول منطقة لتكنولوجيا الفضاء تطلقها دولة الإمارات، في إطار برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية. وتوفر المنطقة بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى ومساحات مكتبية، وتمثل وجهة جذّابة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، وطورت مدينة مصدر بيئة أعمال فريدة من نوعها لتمكين الشركات ودعم وتحفيز الابتكار، وتسعى من خلال شراكتنا مع وكالة الإمارات للفضاء إلى احتضان أول منطقة فضاء في الدولة، واستقطاب المهنيين الموهوبين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في قطاع الفضاء سريع النمو.



دعم الابتكار التكنولوجي

كما توفر حزمة الأعمال الجديدة ميزة إضافية للشركات العاملة في مجال الفضاء، ولتشجيع وتحفيز ريادة الأعمال، أطلقت «مصدر» «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، وهي أول مسرعة أعمال للشركات الناشئة المتخصصة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، وتساعد هذه المبادرة الشركات الناشئة على تسريع نمو أعمالها من خلال تزويدها بما تحتاج إليه من التمويل والتدريب والتوجيه، كما تشجع على ريادة الأعمال والابتكار داخل المدينة، بالإضافة إلى مجمع «تك بارك» الذي يمثل وجهة جديدة للشركات الناشئة التي يتركز نشاطها في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والاقتصاد الرقمي. ويمثل الفضاء قطاعاً استراتيجياً بالنسبة لدولة الإمارات، لما يمتلكه من إمكانات واعدة من شأنها المساهمة في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة والإنجازات الوطنية. وقد تم تصميم حزمة الأعمال الجديدة التي توفرها منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر، بحيث تساهم في استقطاب وتأسيس المزيد من الشركات ضمن قطاع الفضاء.

منطقة الفضاء الاقتصادية

وسيكون بإمكان الشركات التي تنضم إلى منطقة الفضاء الاقتصادية الاستفادة من خدمات التسجيل والترخيص، حيث ستوفر المنطقة الحرة في مدينة مصدر تراخيص مصممة للشركات التي تعمل في أحد مجالات قطاع الفضاء والتي تشمل الإطلاق الفضائي، والاتصال الفضائي، والخدمات اللوجستية، وتحليل البيانات، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والعديد غيرها. وستحظى الشركات بحزمة من المزايا التي تتضمن توفير حاضنة للأعمال، والتوجيه والإرشاد، وإمكانية بناء شبكات العلاقات، وفرص الاستثمار، والتعاون مع مراكز بحثية عالمية رائدة، باعتبارهم أعضاء في برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، كما سيكون بإمكان الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على خدمات التأشيرة لموظفيها، بما في ذلك تأشيرات العمل والإقامة، والفحص الطبي، والهوية الإماراتية. وتركز منطقة الفضاء الاقتصادية على تعزيز الميزة التنافسية لدى شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع مشاريع الفضاء الوطنية، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي للدولة، من خلال ترسيخ مكانتها مركزاً لتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس شركات ناشئة محلية، وتسريع وتيرة التنمية. ويهدف برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية إلى إنشاء إطار مستدام وفعال لتيسير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء بيئة عمل جذابة ومتكاملة للشركات المحلية والعالمية، ودعم نمو تقنيات وخدمات الفضاء الوطنية، وتحفيز الابتكار واعتماد التقنيات المتقدمة، ودعم إنشاء الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.

1000 شركة في «مصدر»

تُعد مدينة مصدر مجمع البحث والتطوير المتخصص والمعتمد الوحيد في أبوظبي، وتضم أكثر من 1000 شركة، تتنوع بين شركات كبرى متعددة الجنسيات، وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وشركات ناشئة.

كما تعد مدينة مصدر مجتمعاً رائداً ومستداماً، وهي بمثابة مركز فريد من نوعه للابتكار والبحث والتطوير في إمارة أبوظبي، يسهم في تعزيز جهود الابتكار لإيجاد نمط حياة أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة، تعتمد المدينة على التقنيات التي تحدّ من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتقليل النفايات، وتحصل المدينة على إمداداتها من الطاقة عبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 10 ميجاواط، إلى جانب ألواح الطاقة الشمسية باستطاعة 1 ميجاواط على أسطح المباني.

وتشمل قائمة المؤسسات والشركات التي تتخذ من مدينة مصدر مقراً لها، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ووكالة الإمارات للفضاء، وسيمنز، وتبريد، وهانيويل، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.