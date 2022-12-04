محمد بن راشد وحميد النعيمي: تعزيز مسيرة التنمية بقيادة محمد بن زايد

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. جاء ذلك بمناسبة انعقاد اجتماع مجلس الوزراء أمس في محمية الزوراء بإمارة عجمان.

وتبادل سموّهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، إضافة إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله». ودعا سموهما المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والاستقرار والرخاء ويوفق قيادتها في العمل لكل ما فيه الخير للوطن وشعبه.

كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل توفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطن في ضوء إطلاق «نحن الإمارات 2031»، التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الـ50 عاماً المقبلة، وما يتم تنفيذه من خطط طموحة للارتقاء بشتى القطاعات الحيوية من أجل رفعة الوطن وتحقيق الرخاء والاستقرار والسعادة للمواطن.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس الوزراء.