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سعيد الطاير: العمل التطوعي من ثوابت الإمارات

سعيد الطاير: العمل التطوعي من ثوابت الإمارات
5 ديسمبر 2022 01:41

دبي (وام) 

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن العمل التطوعي يمثل نهجاً حضارياً ينطلق من مرتكزات وثوابت الإمارات، وأحد القيم الأصيلة التي غرسها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ووضع لبنتها منذ قيام الاتحاد الميمون، وتدعمها الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعلاء التطوع والتلاحم المجتمعي كقيمة إنسانية نبيلة.
وقال: «نسعى في (الهيئة) إلى أن نكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في الدولة وإمارة دبي».
 وأوضح أنه بين عامي 2013 و2021، أطلقت «الهيئة» أكثر من 380 مبادرة مجتمعية، سجل من خلالها موظفو وموظفات «الهيئة» 162.493 ساعة تطوعية في مبادرات إنسانية ومجتمعية استفاد منها 36.514.842 شخصاً في الإمارات وخارجها. وفي عام 2021، بلغت نسبة سعادة المجتمع عن «الهيئة» 94.1 %.

الإمارات
سعيد الطاير
العمل التطوعي
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