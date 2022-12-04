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سعيد بن طحنون يشهد العرس الجماعي لقبيلة الرواشد

سعيد بن طحنون خلال العرس الجماعي لقبيلة الرواشد (من المصدر)
5 ديسمبر 2022 01:42

العين (الاتحاد)

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حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل العرس الجماعي الخامس والعشرين لأبناء قبيلة الرواشد، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 بمشاركة 32 عريساً وعروساً من أبناء القبيلة.
 كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة زاخر للاحتفالات في مدينة العين، الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، وعدد من كبار الشخصيات، وأعيان القبائل، وسط مشاركة الفرق الشعبية والتراثية، إلى جانب القصائد الشعرية التي ألقيت في حب الوطن، وأصحاب السموّ الشيوخ.
ورفع المشاركون في العرس الجماعي أسمى عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى القيادة الرشيدة.

سعيد بن طحنون
أبناء قبيلة الرواشد
عيد الاتحاد
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