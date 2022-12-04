«الأعمال الخيرية» بعجمان تطلق «صقيع الشتاء 3»

عجمان (وام)

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملتها الشتوية لهذا العام تحت شعار «صقيع الشتاء 3»، بهدف توفير الدفء والأمان للأسر المحتاجة، وتخفيف معاناة سكان المناطق الباردة الذين يذوقون ويلات البرد القارس.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن الحملة تتزامن مع عدد من الزيارات الميدانية للمناطق الباردة مثل البوسنة وكوسوفو وقرغيزيا والأردن وغيرها، للاطلاع على حاجة المناطق النائية التي يواجه سكانها لفحات الصقيع بمقومات بسيطة جداً، لافتاً إلى أن حملة صقيع الشتاء لهذا العام تضم مجموعة من المبادرات المهمة التي تغطي مختلف فئات المجتمع.

ودعا المحسنين والمحسنات للمساهمة في هذه الحملة ومبادراتها المتنوعة داخل الدولة وخارجها، والذين كانوا وما زالوا الداعم والسند للمحتاجين حول العالم. وتشمل الحملة تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز 4 ملايين درهم، أهمها صيانة المنازل وتدفئتها، وتوفير وقود التدفئة والفحم الحجري، وتوفير المدافئ، وتوزيع كسوة الشتاء والبطانيات على الأسر المتعففة واللاجئة، وتوزيع الطرود الغذائية، وغيرها.