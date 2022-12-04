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محافظ جنوب سيناء: «COP28» دفعة قوية لمسار الحوار العالمي حول التغير المناخي

محافظ جنوب سيناء: «COP28» دفعة قوية لمسار الحوار العالمي حول التغير المناخي
5 ديسمبر 2022 01:41

أبوظبي (وام)

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أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية، أن مشاركة دولة الإمارات في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» التي عقدت في مدينة شرم الشيخ كان لها أكبر الأثر في إنجاح هذا الحدث الدولي، لما تمتلكه من خبرات علمية وعملية ودور دولي فاعل في مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال خلال زيارة رسمية للدولة، إن بلاده تدعم توجهات دولة الإمارات وجهودها الفاعلة على الساحة الدولية لخفض الانبعاثات والسعي إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس، وتبني مسار اقتصادي مستدام يحقق الازدهار والتقدم في مختلف مسارات التنمية المستدامة، مشيداً بمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحول استضافة الإمارات لـ مؤتمر COP28.. قال محافظ جنوب سيناء: «إن استضافة دولة الإمارات لـ مؤتمر COP28 العام المقبل تشكل انطلاقة قوية ودفعة مهمة لمسار الحوار العالمي حول التغير المناخي وتعزيز العمل الدولي المشترك من أجل مواجهة التحديات المناخية ووضع الحلول المبتكرة»، مؤكداً ثقته في أن مؤتمر المناخ في دورته الثامنة والعشرين سيشهد نتائج ومخرجات استثنائية تعكس إمكانات الإمارات ومكانتها الرائدة عالمياً في العمل المناخي والحفاظ على البيئة والخروج بنسخة فريدة، وهو ما تتطلع إليه دول العالم.
وحول احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ 51، قال محافظ جنوب سيناء: «سعداء بمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات هذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً، إذ يمثل الثاني من ديسمبر من العام 1971 انطلاقة كبرى لدولة فتية تصنع تاريخاً جديداً من أجل الإنسانية جمعاء بفكر قائد ملهم وهو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يحظى بمكانة غالية في قلوب المصريين جميعاً، ونفخر جميعاً بما حققته الإمارات من نهضة حضارية وتنموية».

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