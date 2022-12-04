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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة

محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة
4 ديسمبر 2022 22:47

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر الشاطىء معالي الملا محمد يعقوب وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة.
وبحث سموه والوزير الأفغاني علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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