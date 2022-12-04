مليون زائر إلى الفجيرة للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد الـ51

الفجيرة (وام)

شهدت إمارة الفجيرة مشاركة كبيرة من الجمهور في الاحتفالات الوطنية التي نظمتها لجنة الإمارة للاحتفال بعيد الاتحاد الحادي والخمسين للدولة في جميع مناطق الإمارة، حيث بلغ عدد الزوار والمشاركين مليون شخص من مختلف أنحاء الدولة.

ونُظمت الاحتفالات الشعبية في مدينة الفجيرة والقرى والمناطق التابعة لها وهي القريّة، ومربح، وحبحب، واوحلة، والحنية، والطيبة، وثوبان، ووَم، ووادي السدر، والحلاه، والفقيت، ومسافي، والبدية، والطويين، ودبا الفجيرة.

واشتملت الاحتفالات على أنشطة وفعاليات وطنية وتراثية متنوعة تعبيراً عن حب الوطن ومعاني الافتخار والاعتزاز بإنجازات اتحاد الإمارات، والاحتفاء بقيمه الثابتة وأصالته التاريخية على مدى 51 عاماً من عمر دولتنا الغالية.

واستقطبت الفعاليات التراثية الجمهور الضخم من المواطنين والمقيمين من إمارات الدولة ومن مختلف الفئات العمرية الذين توافدوا إلى الفجيرة للاستمتاع والمشاركة في المظاهر الاحتفالية المميزة، مجسدين صورة جمالية لقيم التلاحم والانتماء للوطن والفخر بما حققه من مكتسبات ثمينة على مدار العقود الماضية.

وتضمنت الاحتفالات مسيرات بحرية شاركت فيها مئات القوارب والسفن في صور وطنية مبهجة تزينت بعلم الإمارات، والحفلات الغنائية التي نظمت على مسرحَي كورنيش الفجيرة وشاطئ الفقيت بدبا الفجيرة وشارك فيها فنانون من الإمارات والوطن العربي، والعروض الشعبية التي قدمتها فرق الرزيف والحربية، والأنشطة التراثية المتنوعة التي أبرزت خصائص التراث الثقافي لدولة الإمارات وتاريخها الأصيل الذي تتوارثه الأجيال.

ونظمت لجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ51 حفلاً غنائياً على شاطئ الفقيت بدبا الفجيرة أحياه عدد من الفنانين بحضور جماهيري غفير الذين استمتعوا بالفقرات الغنائية التي عبّرت عن مظاهر الاحتفال والفرح بهذه المناسبة الوطنية الغالية.