«معايير العمل» تشارك في احتفالات عمال الشارقة بعيد الاتحاد

الشارقة (الاتحاد)

شهد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، في الحديقة العمالية بالصجعة، احتفالات العمال بعيد الاتحاد التي تقام برعاية الهيئة وتستمر لثلاثة أيام. وتشمل الاحتفالات العديد من الأنشطة الثقافية والفلكلورية والموسيقية، وحضر الافتتاح كبار مسؤولي الهيئة وعدد من الدوائر الحكومية الأخرى وحشد كبير من العمال والزوار. وأعرب رئيس الهيئة في كلمة له بهذه المناسبة عن رضاه بنجاح هذه الاحتفالات التي عبرت عن حب وتقدير العمال لدولة الإمارات ولإمارة الشارقة ومشاركتهم شعبها في احتفالاته بعيد الاتحاد الـ51 للدولة. ورفع في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، باسمه وباسم هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وإلى جميع المواطنين والمقيمين.

وقال «بهذه المناسبة نحن في هيئة تطوير معايير العمل نجدد العهد لصاحب السمو حاكم الشارقة على مواصلة بذل خالص جهدنا لتنفيذ توجيهاته الكريمة بتوفير بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل في مجتمعنا الفريد من نوعه والذي يحتضن التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف الجنسيات والتي تنعم بحقوقها وبرغد العيش وطيب الإقامة في دولتنا».

وأضاف أن هيئة تطوير معايير العمل أنشئت انطلاقاً من حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير بيئة عمل مبدعة ومثالية وجاذبة في الإمارة. وتهدف الهيئة إلى تطوير معايير العمل وآليات تنفيذها، وضمان حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل. وجاء إنشاء هذه الهيئة الفريدة من نوعها في الدولة بل في المنطقة، ليعكس الوجه الحضاري لإمارة الشارقة ولتسليط الضوء على تجربة الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام في حفظ حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.

حديقة الصجعة

شملت الاحتفالات في حديقة الصجعة العمالية، رسم علم دولة الإمارات العربية المتحدة من البقوليات والتوابل على مساحة 100.51 متر مربع من قبل 51 سيدة من عضوات إحدى جمعيات تاميل نادو خلال مدة 51 دقيقة. وسيتم في وقت لاحق طهو هذه البذور وتقديمها كوجبات طعام توزع على العمال. فالتوابل المستخدمة هي الفلفل الأحمر، حبة المونج الكاملة، الحبة السوداء، وبذور الساجو الهندية. وشملت الاحتفالات التي أدارتها شركة «ايفينتيديز» العديد من الفعاليات والكثير من الأنشطة للعمال، كالمواكب الاستعراضية والمسيرات الخاصة بعيد الاتحاد، والبرامج والفعاليات الثقافية والتوعوية والفولكلورية والفنية وخيمة للأنشطة التقليدية من ركوب الجمال واستعراض الصقور والطعام التقليدي مجاناً، والعروض الموسيقية الفولكلورية الحية من الهند وباكستان وبنغلاديش وأفريقيا.