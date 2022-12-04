الإثنين 5 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

طقس غائم جزئياً اليوم

طقس غائم جزئياً اليوم
5 ديسمبر 2022 01:40

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات للفلك: الأربعاء بدء موسم «المربعانية» في الجزيرة العربية
الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح غد الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية  تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س. وحالة البحر في 
الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والثاني عند الساعة 04:57.
 وفي بحر عُمان، يكون البحر خفيف الموج،  ويحدث المد الأول عند الساعة 20:55 والثاني عند الساعة 07:36، والجزر الأول عند الساعة 14:05 والثاني عند الساعة 02:23.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
الإمارات
شرطة أبوظبي: 3 إرشادات لتجنب مخاطر "الانشغال بغير الطريق"
اليوم 09:59
صورة موضوعية
دنيا
تحذير من مخاطر الإجهاد على صحة القلب
اليوم 09:52
«عائلة بيليه» تكشف تطورات حالة «الجوهرة السوداء»
الرياضي
«عائلة بيليه» تكشف تطورات حالة «الجوهرة السوداء»
اليوم 09:41
العالم يترقب «الحرب الثالثة» في «المونديال»!
الرياضي
العالم يترقب «الحرب الثالثة» في «المونديال»!
اليوم 09:34
«الأسود» يخشون «الديوك»!
الرياضي
«الأسود» يخشون «الديوك»!
اليوم 09:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©