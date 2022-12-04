طقس غائم جزئياً اليوم

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح غد الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 30 كلم/س. وحالة البحر في

الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والثاني عند الساعة 00:15 والجزر الأول عند الساعة 17:57 والثاني عند الساعة 04:57.

وفي بحر عُمان، يكون البحر خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:55 والثاني عند الساعة 07:36، والجزر الأول عند الساعة 14:05 والثاني عند الساعة 02:23.