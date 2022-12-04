المؤتمر السنوي الأول لتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية ينطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي (وام)

ضمن احتفالات صندوق الوطن بعيد الاتحاد، يطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن غداً الثلاثاء في أبوظبي، المؤتمر السنوي الأول لتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية، تحت شعار «هوية وطنية نابضة بالحياة».

ويتناول المؤتمر الجهود والمبادرات التي يقدمها صندوق الوطن بالتعاون مع مختلف المؤسسات والقيادات المحلية العربية والعالمية في كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، ويستضيف نخبة من المفكرين البارزين، وذلك في إطار الاحتفاء بما يمثله اليوم الوطني من تجسيد لمعاني وقيم ومبادئ المجتمع الإماراتي الراسخة المتمثلة بالاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، والإبداع والابتكار والريادة محلياً وعالمياً في شتى المجالات.

وقال ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن: إن احتفالات صندوق الوطن بعيد الاتحاد التي تم تنظيمها برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لا تتوقف عند الفعاليات والأنشطة التي تترجم انتماءنا وولاءنا لهذا الوطن العزيز وقيادته الرشيدة، وإنما تنتقل إلى أفعال على الأرض، تتمثل فيما يقدمه الصندوق من أفعال ومبادرات وبرامج من أجل حاضر ومستقبل شباب الإمارات، مؤكداً أن انطلاق المؤتمر السنوي الأول لتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية اليوم في أبوظبي تحت شعار «هوية وطنية نابضة بالحياة»، بحضور بارز للقيادات الفكرية والمعرفية العربية والإماراتية يمثل خير ختام لفعاليات صندوق الوطن، احتفاءً بهذا اليوم الذي غيّر ملامح التاريخ في المنطقة والعالم، وسيظل يوماً للوحدة والاتحاد والتلاحم الوطني والمجتمعي خلف قيادتنا الرشيدة.

وحول أهم محاور مؤتمر «هوية وطنية نابضة بالحياة»، أكد القرقاوي أن المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور رئيسية هي عناصر الهوية الوطنية ومكوناتها، ووضع رؤية متكاملة حول أهم برامج تعزيز الإنتاج المعرفي في الهوية الوطنية، إضافة إلى تناول أبرز التجارب العالمية في هذا المجال، وذلك من خلال ثلاث جلسات منفصلة يتحدث بها نخبة مميزة من رجال الفكر والعلم والرموز الوطنية الفاعلة والمؤثرة، كما يستشرف المؤتمر آفاق المستقبل وتوجهات القيادة الرشيدة، المتعلقة بمختلف الفئات المستفيدة من أعمال الصندوق، والتي تُسهم بدروها في توفير الفرص أمام أبناء وبنات الإمارات لتحقيق النجاح في حياتهم، وتمكينهم من المشاركة النشطة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، بما يحقق الخير لهم ولوطنهم، إضافة إلى توعية المقيمين بالثقافة والهوية الإماراتية.

وحول أهم الشخصيات المشاركة بالمؤتمر، أكد القرقاوي أن المؤتمر سيبدأ بكلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان راعي المؤتمر، ثم يتحدث الدكتور بلال الأورفلي عن أهمية اللغة ودورها في الحفاظ على الثقافة والهوية، كما تتحدث كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن الهوية والجانب الإنساني والخصوصية الإماراتية.

الجلسات

وتتناول الجلسات المنفصلة في جلستها الأولى أهمية المحافظة على الهوية الوطنية في عصر دائم التغير، ويتحدث فيها الدكتور علي بن تميم، صلاح شبارو، محمد رشاد، وتدير الجلسة الدكتورة بروين حبيب، أما الجلسة الثانية فتركز على عناصر الهوية الوطنية في إطار المنظومة التعليمية، وتضم هذه الجلسة كلاً من علي عبد المنعم، عادل خزام، الدكتورة سعاد العريمي وتدير الجلسة مايا الهواري، فيما تتناول الجلسة الثالثة والأخيرة الهوية الوطنية ودورها في تطوير المجتمعات المحلية والابتكار المجتمعي، وتتحدث فيها أمل بالهول، جلال برجس، وتدير الجلسة منى أبو سمرة رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم.