«تطوير إدارة الأعمال والقانون» في جامعة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت كلية دبي للأعمال في جامعة دبي المؤتمر الدولي حول تطوير الأعمال والقانون، بمشاركة علماء وباحثين من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.

ويأتي تنظيم المؤتمر بعد نجاح عدد من المؤتمرات السابقة في هذا المجال، والتي تم عقدها في الجامعة بمقرها في المدينة الأكاديمية خلال السنوات الماضية، واستهدف استعراض البحوث والدراسات وتبادل المعارف والمعلومات في مجالات الاقتصاد والإدارة والقانون من خلال التحاور بين الخبراء وأساتذة الجامعات من اقتصاديات متطورة ونامية.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: إن جامعة دبي تهدف من خلال المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية البحوث والدراسات ودورها في دعم برامج تطوير الاقتصاد والأعمال في دبي ودولة الإمارات، ولا سيما في قطاعي الإدارة والقانون وفي مجالات الإبداع والتطوير والذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وأكد أهمية الدراسات والبحوث العلمية المعمقة التي تطرح المشاكل وتوفر الحلول التطبيقية في هذه المجالات كافة، مضيفاً بأنه لا مستقبل لأي اقتصاد إن لم يكن مدعوماً بدراسات وأبحاث علمية معمقة تطرح المشاكل وتأتي بالحلول التطبيقية.

وركزت محاور المؤتمر والجلسات المتخصصة وورش العمل التي أُقيمت على هامشه على تأثير التغييرات التقنية في الإدارة والتسويق والمالية والمحاسبة والاقتصاد والقانون وإدارة المشاريع والموارد البشرية والعمليات اللوجستية والإمداد، كما ركزت على التحكيم والقضايا المتعلقة بالجرائم المالية والوسائل البديلة لحل المنازعات ومكافحة غسل الأموال. وتم خلال المؤتمر عرض 48 من أفضل البحوث والدراسات المتخصصة في هذه المجالات من عددٍ كبير من الباحثين من أساتذة الجامعات وطلاب الدكتوراه من أشهر الكليات في الدول العربية والأجنبية المشاركة. ويُعد المؤتمر محور اهتمام العديد من الباحثين في العالم والمتخصصين في قضايا ريادة الأعمال والقانون، كما أنه وفر فرصة للتشاور والتعارف وحضور ورش عمل متخصصة. وتم عقد المؤتمر بدعم ورعاية غرفة تجارة وصناعة دبي، التي تُعد الجامعة إحدى مبادراتها وعدد من الرعاة.

وتم في نهاية المؤتمر اختيار أفضل الدراسات لنشرها في المجلة الدولية الخاصة بتطوير الأعمال التجارية والإدارة والقانون، ومنح جائزة لأفضل بحوث الدكتوراه.