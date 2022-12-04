«كهرباء الشارقة» تفوز بذهبية «هارفرد للأعمال»

الشارقة (الاتحاد)

فازت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالمستوى الذهبي في جائزة مجلس هارفرد للأعمال الدولية ومقره نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية عن فئة الابتكار، وتعد هذه الجائزة من الجوائز العالمية المرموقة التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز واعتمادها لأفضل الممارسات، إضافة إلى تقديمها لخدمات ومنتجات عالية الجودة، وتم اختيار جميع الفائزين بالجوائز بناءً على إطار إدارة الجودة الشاملة لمجلس هارفارد للأعمال، وتم إجراء عملية التقييم من قبل مقيمين محترفين دوليين.

وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن تبني سياسة ونظام الابتكار في «الهيئة» يأتي تنفيذاً لتوجهيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تهدف إلى تحقيق التميز، والاعتماد على الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات الحكومية، وأضاف أن «الهيئة» تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار، وتعتمد في استراتيجيتها على توفير قنوات متعددة لتلقي الأفكار والمقترحات من الموظفين والمراجعين والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع ودراسة الأفكار وتطويرها لتيسير الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتطوير مجالات العمل.

وأشار إلى أن فوز «الهيئة» بهذه الجائزة العالمية يأتي تتويجاً لجهودها وحرصها على تطوير نظام الابتكار بـ«الهيئة» وتوفير بيئة عمل جاذبة للمبدعين ونشر مفهوم التميز المؤسسي والإبداع وتطبيق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى ضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطويراً على مستوى إمارة الشارقة، مؤكداً أهمية القطاع الحكومي في توجيه ورعاية خطط التنمية المستدامة وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار في جميع المجالات.