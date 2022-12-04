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«الأرصاد» يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية

أرشيفية
4 ديسمبر 2022 21:40

حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً نتيجة تشكل الضباب اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وناشد المركز في بيان له اليوم مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، متوقعا استمرار الضباب حتى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأثنين.

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