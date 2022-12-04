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محمد بن راشد يعتمد اللائحة الوطنية للبناء في الدولة

محمد بن راشد يعتمد اللائحة الوطنية للبناء في الدولة
4 ديسمبر 2022 15:02

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأحد، اللائحة الوطنية للبناء في الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها».

وأكد سموه أن «الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها. حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات».

وتابع سموه «اعتمدنا اليوم قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة في دولة الإمارات .. وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال».

 

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