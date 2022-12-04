محمد بن راشد يعتمد اللائحة الوطنية للبناء في الدولة

واعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها . الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات . pic.twitter.com/ADDGzUxmKo— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 4, 2022
واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها . حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات. pic.twitter.com/kzlZbfb2Dh— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 4, 2022
واعتمدنا اليوم قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة في دولة الإمارات .. وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال.. pic.twitter.com/C2dMrNVvCs— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 4, 2022