محمد بن راشد يعتمد اللائحة الوطنية للبناء في الدولة

واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها . حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات. pic.twitter.com/kzlZbfb2Dh