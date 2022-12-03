أبناء القبائل: على العهد باقون

جمعة النعيمي، إبراهيم سليم (أبوظبي)

شارك في مسيرة الاتحاد عدد غفير من أبناء قبائل دولة الإمارات من مختلف مناطق الدولة ومدنها، مجددين عهد الطاعة والولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، للتعبير عن سرورهم وفرحهم وسعادتهم وفخرهم بالاحتفاء بعيد الاتحاد الـ51 لتأسيس دولة الاتحاد، واعتزازهم بحكمة قائد مسيرة الوطن، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقدم أبناء القبائل عرضاً وطنياً يجسد صورة التلاحم والتعاضد والتآخي، متوشحين بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وملوحين بها، مشكلين بذلك صورة «البيت متوحد»، وذلك خلال عروضهم الفنية التي تعبر عن الأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي تنثر عبق التاريخ التليد لهذه الأرض الطيبة، إضافة إلى تقديم مجموعة من اللوحات والعروض الوطنية التي تجسد الانتماء والحب للوطن.

تعتبر مسيرة الاتحاد إحدى الفعاليات الرئيسة لمهرجان الشيخ زايد ضمن احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد، ويتنوع فيها المشهد الثقافي والشعبي لأبناء القبائل وهم يؤدون فنونهم أمام المنصة الرئيسة في ميدان الوثبة والتي حظيت بإعجاب واستحسان الحضور من الشيوخ والجمهور الحاشد الذي شهد الفعاليات.

وقال ذياب الياسي (معرف قبيلة الياسي): أهنئ القيادة الرشيدة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ51. وأضاف: ننتظر هذا اليوم لنشارك ونعلن تجديد عهد الولاء والانتماء والطاعة للقيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا اليوم يعتبر تلبية لنداء الوطن، حيث يعتبر يوماً عظيماً لكل مواطن، لافتاً إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «الوطن فرض الدفاع عنه، وليس واجباً، ومن لا يدافع عن أرضه لا يدافع عن عرضه».من جهته، قال غريب راشد الوحشي (منسق قبيلة الوحشي): «أرفع أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة، وإن اجتماع القبائل اليوم يؤكد مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله: «إن دولة الإمارات قبيلة واحدة، والبيت متوحد»، ونحن جزء من هذا الوطن، ونعاهد سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، على السمع والطاعة في العسر واليسر، ونرخص أرواحنا وأرواح أبنائنا فداء للوطن والقيادة الرشيدة، وأدام الأمن والأمان والاستقرار على أرض زايد الخير الأرض الطيبة التي يشهد لها القاصي والداني بطيب منبتها وأصالة قيادتها وشعبها.

من ناحيته، قال أحمد الواحدي (مشارك من قبيلة الواحدي): «نشارك اليوم في هذا المحفل والعرس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لتهنئة القيادة الرشيدة وأنفسنا بهذه المناسبة الغالية على القلوب، وكذلك لتجديد عهد الولاء والطاعة». بدوره، قال محمد سلطان بن قران المنصوري: «نهنئ القيادة الرشيدة بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، وندعو بالرحمة والمغفرة للقائد المؤسس وإخوانه المؤسسين الذين أسسوا دولة الاتحاد». وأضاف مسلم العبيد بن الضحاك المنصوري: «ما نشهده اليوم نتاج الغرس الذي قام به الرعيل الأول من القادة المؤسسين، فما نراه اليوم من إنجازات ورؤية زايد للمستقبل وصور الاتحاد والتلاحم المجتمعي بين القبائل يعتبر مصدر فخر واعتزاز»، لافتاً إلى أن اجتماع القبائل تحت راية واحدة وهي راية دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد أن البيت متوحد وسيظل حصناً منيعاً طال الزمان أو قصر.بدوره، قال عبدالله بخيت بن سويدان النعيمي: «نهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الغالي على القلوب، متمنيا أن تعود هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات». وقال بطي حمد بن عبد النعيمي: «نبارك للقيادة الرشيدة وللشعب الإماراتي الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51، كما نجدد العهد والولاء والطاعة والإخلاص للقيادة الرشيدة». من جانبه، قال فهد خصيف النقبي (منسق قبيلة النقبي): «أبارك للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي وكل من يعيش على أرض الإمارات مناسبة عيد الاتحاد الـ 51، ولا ننسى فضل القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، وأدعو الله أن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا الحبيبة. ونشارك اليوم لتجديد العهد والولاء والطاعة دائماً وأبداً».

وقال سعيد راشد النيادي (معرف ومنسق قبيلة النيادي): «أتشرف أن أكون في هذا الموقف الذي تملؤه صور مشاركة أبناء القبائل في مناسبة عيد الاتحاد العزيز على قلوبنا»، وأضاف في كلمة له: «أولاً ندعو بالرحمة والمغفرة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وثانياً إن هذا اليوم هو يوم وطن ويوم فرح وعزة وشموخ، كما أنه يوم اجتماع القبائل مع بعضها البعض موحدين سعداء، هو يوم اجتماع القبائل تحت راية واحدة في ظل القيادة الرشيدة، حفظها الله، وأدام علينا جميعاً الأمان والاستقرار».

وقال محمد مبارك المري: «نبارك للقيادة الرشيدة الاحتفال بعيد الاتحاد، ونشارك اليوم في مسيرة الاتحاد لتجديد البيعة والعهد والولاء والطاعة والانتماء للقيادة الرشيدة، ونحن اليوم إذ نجتمع لنؤكد أننا تحت أمر وطوع القيادة الرشيدة، ونحن فداء للوطن من كبيرنا وصغيرنا».

كما تقدم سلمان مطر السناني بالتهنئة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم. في هذا اليوم نتمنى التوفيق ونرجو دوام التقدم والازدهار والسعادة لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

كما تقدم علي الشيباني نيابة عن «السقاطرة» بالتهنئة والمباركة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن في دولة الإمارات العربية، وقال: «نهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين في هذا الوطن الحبيب، ونتعاهد على أن نؤدي الواجب وبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الوطن تحت مظلة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله».

من جانبه، تقدم محمد بن خلدون السالمي، بالتهنئة بهذه المناسبة، وقال: «نشكر الله، ونشكر شيوخنا، أطال الله بأعمارهم، ورحم الله الأب المؤسس الشيخ زايد وأخاه الشيخ راشد والمؤسسين الذين انتقلوا إلى رحمة الله الذين أسسوا لنا وطناً شامخاً، كما ندعو الله أن يطيل بعمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إذ أصبحنا بعز الاتحاد في خير وفي نعمة وفي صحة والله يطول أعمارهم ويكثر خيرهم، نحن في خير وفي نعمة والله يجازيهم خير».

كما تقدم وليد السعيدي بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: «نشكر قيادتنا الرشيدة على جهودها من أجل رفعة الوطن، ونعاهدهم على الولاء وبذل الغالي والنفيس من أجل استمرار نهضة دولتنا، وتقدمها وازدهارها، وهذا اليوم من أيام التاريخ المجيد لنا وللعالم».

من جانبه، قال الأمير علي بن سعيد الدهماني: «نحن قبيلة الدهامنة من منطقة المنيعي وجميع الإخوة من جميع مناطق الدهامنة أتينا اليوم لنهنئ قيادتنا الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، ونتمنى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، طول العمر والسعادة، ورحم الله من أسسوا الاتحاد، ونستذكر جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه، جعلهم الله في الجنة».

وقال محمد عمر السيابي: «اليوم يوم عظيم وبهجة وفرح وعرس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونبارك لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ونبارك للشعب جميعاً وللقبائل كلها ولأنفسنا بهذا اليوم». وقال حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي: «نهنئ ونبارك للقيادة الرشيدة، حفظهم الله ورعاهم، ونهنئ شعب الإمارات كافة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان على دولتنا وقيادتنا الرشيدة في عيد الاتحاد.. وهذه المسيرة، مسيرة عيد الاتحاد، تعود علينا سنوياً بالفرحة وطول العمر والسلامة». من جانبه، قال خلف سعيد الشبلي: «إن هذا اليوم من الأيام المجيدة على دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى طيبة نستمتع ونستأنس فيها، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جميع محبي الإمارات، فهذا يوم سعيد نفرح ونستأنس ونتذكر إنجازات القادة المؤسسين، رحمهم الله».



وقال محمد عبيد الصريدي (من قبيلة الصريدات): «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونفخر بدولتنا وقيادتنا الرشيدة التي صنعت المجد لدولتنا الحبيبة».

ولاء

قال سلطان عبدالله المرزوقي (منسق قبيلة المرزوقي): «نبارك للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات ومن يقيم على أراضيها مناسبة عيد الاتحاد الـ 51، ونجدد العهد والولاء والطاعة للقيادة الرشيدة، ونرجو من الله سبحانه أن يديم هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهي ترفل بثوب العز والكرامة، ونحمد الله على الالتقاء في هذا المحفل والعرس التاريخي».

وقال سعيد سالم المحرزي: «نشكر الله سبحانه أن من علينا بأن نحضر اليوم الغالي على النفوس لنبارك للقيادة الرشيدة عيد الاتحاد الـ 51، كما نسعد لتجديد عهد الطاعة والولاء للقيادة الرشيدة».

محبة

قال أحمد شبيب الظاهري (منسق قبيلة الظاهري): «نهنئ القيادة الرشيدة بعيد الاتحاد الـ 51 ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد، ونبايعهم على الاستمرار في خدمة هذا الوطن».

بدوره، قال خالد بن محمد بن علي بن رحمة الشامسي (منسق ومعرف قبيلة الشامسي): «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة، أرض المحبة والسلام وأدام الله المحبة والوئام في هذه الدولة».

صف واحد

قال أحمد سعيد سالم الشكيلي: «قبيلة الشكيلي تشارك قبائل الإمارات الاحتفال والتعبير عن فرحتها بهذه المناسبة، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء العهود وشعب الإمارات بهذه المناسبة، واليوم نحن نصطف صفاً واحداً في لوحة تعكس التفاف الشعب حول القيادة الرشيدة، وأيضاً تعكس الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع».

من جانبه، قال عبدالله المرزوقي: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قبيلة المرازيق، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة العزيزة علينا، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، نجدد العهد والولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، من أجل استمرار نهضة دولتنا».