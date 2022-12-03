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وكالات وخبراء من 54 دولة يشاركون في حوار أبوظبي للفضاء غداً

وكالات وخبراء من 54 دولة يشاركون في حوار أبوظبي للفضاء غداً
4 ديسمبر 2022 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

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 تستضيف العاصمة أبوظبي غداً، حوار أبوظبي للفضاء، وذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومشاركة صناع قرار ووكالات فضاء ونخبة من الخبراء في قطاع الفضاء العالمي من أكثر من 54 دولة. 
 ويركز حوار أبوظبي للفضاء على أهمية استدامة وصول المركبات الفضائية إلى المدار المنخفض حول الأرض والذي يزود الدول بخدمات مهمة في الحياة اليومية، وسيتم التطرق إلى السياسات الفعالة للحفاظ على هذه المدارات، واستدامة استغلال الدول والشركات لهذا المدار، والتعامل مع التحديات التي يعانيها.

أبوظبي
الإمارات
الفضاء
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