سالم القبيسي لـ «الاتحاد»: هدفنا صياغة سياسات دولية جديدة تضمن استدامة قطاع الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

قال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «إن قطاع الفضاء العالمي يشهد نمواً متسارعاً بانضمام العديد من الدول والمنظمات والشركات الحكومية والخاصة، لذا جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حوار أبوظبي للفضاء الذي ستستضيفه العاصمة برعاية سموه يومي 5 و6 ديسمبر 2022 وبمشاركة أكثر من 300 صانع قرار ووكالة فضاء عالمية، ليشكل منصة عالمية تجمع قادة قطاع الفضاء العالمي والدول وصناع القرار للقاء والتواصل لتحقيق اتفاقيات حقيقية، وهو فرصة أمام 45 دولة مشاركة لتبادل الآراء ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية للقطاع.

وقال القبيسي في حواره مع «الاتحاد»: «إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في نمو وازدهار قطاع الفضاء، حيث بلغت مساهمته نسبة 50% من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء في العام 2019، وبات يسهم بقوة في مجالات الأقمار الاصطناعية والاتصالات والاستشعار عن بُعد والتطبيقات الفضائية وغيرها، لذا استقطب حوار أبوظبي للفضاء أكثر من 77 شركة من القطاع الخاص». وأضاف: «نسعى من خلال حوار أبوظبي للفضاء إلى صياغة سياسات دولية جديدة تضمن استدامة قطاع الفضاء»، مشيراً إلى أن الحدث العالمي سيعزز مساهمة دولة الإمارات في قيادة الحوارات العالمية حول التحديات الرئيسة التي تواجه الفضاء، انطلاقاً من التزامها الكامل في المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وأكد أنه منذ إصدار المرسوم بقانون اتحادي في العام 2014 بشأن تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، نجحت الوكالة في تحقيق إنجازات مهمة في وكالة الإمارات للفضاء، من بينها إطلاق وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة للوكالة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع أهم الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء العالمي، مثل وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا»، ووكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، ووكالة الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الألمانية، ووكالة فضاء المملكة المتحدة، والقيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع على المستوى المحلي والإقليمي.

تعزيز الاستثمار الفضائي

وقال سالم القبيسي: «كما أطلقنا السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، وخطة تعزيز الاستثمار الفضائي، وفي أواخر العام 2019 تم إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء، كأول قانون محلي وإقليمي، ما رسخ مكانة دولة الإمارات المتقدمة على صعيد القطاع الفضائي، ونجحنا في الحصول على عضوية مجموعة من المنظمات والهيئات العالمية والوكالات الدولية ذات الصلة بشؤون الفضاء، من بينها عضوية اللجنة الدولية لاستكشاف الفضاء، فالإمارات أول دولة عربية تنضم إلى هذه اللجنة العالمية، وعضوية لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي (كوبوس)، والتي فازت برئاستها الإمارات في يونيو الماضي، وهي أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 100 دولة، بالإضافة إلى عضوية (الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية)، وعضوية (مجموعة مراقبة الأرض) المعنية بالتوعية فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى بيانات مراقبة الأرض».

نمو متسارع

وحول أهمية صياغة سياسات دولية جديدة في مجال الفضاء، قال القبيسي: «إن قطاع الفضاء يشهد نمواً متسارعاً بانضمام العديد من الدول والمنظمات والشركات الحكومية والخاصة، لذا كان من الضروري وجود رؤية موحدة وتشريعات تضمن استمرار التعاون الدولي السلمي للنهوض بمكوناته»، مشيراً إلى أن حوار أبوظبي للفضاء الذي ستستضيفه العاصمة يومي 5 و6 ديسمبر 2022 بمشاركة أكثر من 300 صانع قرار ووكالة فضاء عالمية ليشكل منصة عالمية تجمع قادة قطاع الفضاء العالمي والدول وصناع القرار للقاء والتواصل لتحقيق اتفاقيات حقيقية، ومعالجة القضايا التي تواجه النمو والابتكار في القطاع، وليمثل فرصة أمام الدول المشاركة والتي بلغت 45 دولة لتبادل الآراء ومناقشة التحديات والفرص التي يحملها مجال الفضاء، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة دولة الإمارات في سياسات الفضاء الدولية وقيادة الحوارات العالمية حول التحديات الرئيسة التي تواجه الفضاء، انطلاقاً من التزامها الكامل في المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. فهي عضو في 4 معاهدات دولية من أصل 5 معاهدات دولية في مجال الفضاء، ويمثل التعاون الدولي ضرورة نحو التوسع في الاستراتيجيات المناسبة والميسورة من حيث التكلفة للتخفيف إلى أقصى حد من تأثير الأنقاض الفضائية على البعثات الفضائية في المستقبل.

تضافر الجهود العالمية

وقال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «يواجه قطاع الفضاء العديد من التحديات، تتمثل في قضايا من أهمها التمويل ونقل المعرفة والتعاون على المستوى الإقليمي، وقضايا الحطام الفضائي وغيرها العديد، لذا لا بد من تضافر الجهود العالمية وهي فرصة أمام القادة والخبراء في قطاع الفضاء المشاركين في حوار أبوظبي للفضاء للخروج بنتائج وتوصيات تسهم في توحيد الرؤى للنهوض بمكونات القطاع، وضمان استدامته لخدمة البشرية».

وأوضح أن العلاقات والتعاون الدولي، تشكل عناصر ذات أهمية كبيرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد في قطاع الفضاء، مضيفاً: «لذا حرصنا في وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات علوم الفضاء والاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي، انطلاقاً من إيماننا وقناعتنا بأن العمل مع الشركاء من أنحاء العالم كافة هو الطريقة الأمثل لتسريع تطوير التقنيات الفضائية وقطاع الفضاء في الدولة بشكل عام».

دور مهم

وحول تنامي دور القطاع الخاص في التطوير والاستكشاف لمجال الفضاء، قال القبيسي: «يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في نمو وازدهار قطاع الفضاء، حيث بلغت مساهمته نسبة 50% من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء في العام 2019، وبات يسهم بقوة في مجالات الأقمار الاصطناعية والاتصالات والاستشعار عن بُعد والتطبيقات الفضائية وغيرها، وقد استقطب حوار أبوظبي للفضاء 77 شركة من القطاع الخاص منها: (جيوبوليتيكال فيوتشرز) و(نورثروب جرومان)، و(ريدواير سبيس)، و(إيرباص للدفاع والفضاء)، و(أمازون ويب سيرفيسز)، و(برايفيتير سبيس)».

وأضاف: «نحرص في وكالة الإمارات للفضاء على إطلاق مبادرات متعددة لتعزيز تشاركية هذا القطاع في تطوير قدرات الدولة، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات التي تحقق مستهدفات الوصول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة».

وأكد أن أهمية حوار أبوظبي للفضاء، تكمن في ظل التوجه الكبير من الدول إلى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يحتاج إلى وجود منصة عالمية تسهم في تبادل الآراء ومناقشة التحديات والفرص المستقبلية مع الخبراء وصناع القرار في مجال الفضاء، وبحث آفاق التعاون مع الجهات العالمية كافة، بما يضمن الاستخدام الآمن والعادل لتقنيات الفضاء ومواجهة التحديات العالمية عبر وضع العديد من التشريعات والتوصيات التي تسهم في استمرار الحضارة الإنسانية بمكوناتها كافة.

ولفت إلى أن الحوار يشكل منصة ضرورية، لوضع وصياغة سياسات دولية جديدة تضمن استدامة قطاع الفضاء، والخروج برؤى واضحة تسهم في الإدارة الناجعة للتحديات الكبيرة التي تظهر مع إطلاق مشاريع الفضاء الضخمة وغيرها.