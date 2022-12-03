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الإمارات

وزارة تنمية المجتمع تنظم مسابقة ومعرضاً للأسر الإماراتية المنتجة

جانب من معرض الأسر (من المصدر)
4 ديسمبر 2022 02:56

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع عيد الاتحاد الـ 51، تنظم وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مجموعة الفطيم «الفطيم مولز»، معرضاً ومسابقة للأسر الإماراتية المنتجة، في «فيستيفال بلازا» بدبي، وذلك في إطار مذكرة تفاهم وقعتها الوزارة والمجموعة في وقت سابق، بهدف تمكين الأسر الإماراتية المنتجة، وتشجيعها بتوفير فرص ريادة الأعمال، انطلاقاً من المراكز التجارية. انطلق المعرض يوم الأربعاء الماضي 30 نوفمبر، ويستمر حتى يوم بعد غدٍ الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، حيث يفتح أبوابه أمام الزوار والمتسوقين في «فيستيفال بلازا» بدبي، من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء. وتتنوع منتجات الأسر الإماراتية التي يتم عرضها بين «الأشغال اليدوية، والملابس والأزياء، والعطور والدخون، والمنتجات الغذائية»، وتحظى بجودة إنتاجية متميزة.
ويجمع المعرض 15 أسرة إماراتية منتجة مسجلة في مشروع «الصنعة» التابع للوزارة، تم اختيارها بعد مسابقة تم تنظيمها لتحديد الأسر المؤهلة للمشاركة في المعرض، بما يعزز روح المنافسة، ويرتقي بنوعية وجودة المنتجات التي توفرها الأسر المستحقة والمتأهلة للمشاركة في المعرض، مع منحها الفرصة للمنافسة على الجائزة الكبرى، وهي حصول 3 محال متميزة على 3 محال مؤقتة لمدة 6 أشهر في «فيستيفال بلازا».
ويعد مشروع «الصنعة» للأسر الإماراتية المنتجة، واحداً من المشاريع المستدامة والمتميزة في دولة الإمارات، والهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة من خلال المشاريع المتناهية الصغير التي تعزز جهود تمكين الأسرة الإماراتية، ضمن المشاريع المتميزة التي يديرها الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، الموهوبين، والتي تدعم الارتقاء بدورهم التنموي في المجتمع، بالإضافة إلى إظهار مساهمتهم ومشاركتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

وزارة تنمية المجتمع
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