إقبال جماهيري على فعاليات بلدية العين

العين (وام)

احتفلت بلدية مدينة العين، مساء أمس الأول، بعيد الاتحاد الـ 51 بمجموعة واسعة من الفعاليات والعروض المتنوعة، حيث أُقيمت في تمام الساعة الثامنة مساء العروض المبهرة للألعاب النارية ولوحات «الدرون» الضوئية التي شهدتها قمة جبل حفيت ومبنى بلدية مدينة العين.

وأبهرت عروض الألعاب النارية و«الدرون» واللوحات الفنية الضوئية في جبل حفيت التي استمرت عشرين دقيقة، سكان وزوار المدينة، كما انطلقت الألعاب النارية من على مبنى بلدية مدينة العين الرئيسي في التوقيت نفسه، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وحرصت بلدية العين على إقامة هذه العروض في موقعين مختلفين من المدينة لإتاحة الفرصة للجمهور من أهالي وزوار مدينة العين للمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

كما أُقيمت فعاليات متنوعة في منطقة مبزرة الخضراء، وسط حضور جماهيري، وذلك للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، وتتضمن الفعاليات الفنون الشعبية التي تستمر على مدى 6 أيام، بالإضافة إلى سوق شعبي يضم مجموعة واسعة من المنتجات والمأكولات الشعبية.