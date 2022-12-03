الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إقبال جماهيري على فعاليات بلدية العين

إقبال جماهيري على فعاليات بلدية العين
4 ديسمبر 2022 02:56

العين (وام)

أخبار ذات صلة
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
«طوفان 21» يعانق ناموس «عيد الاتحاد الـ51»

احتفلت بلدية مدينة العين، مساء أمس الأول، بعيد الاتحاد الـ 51 بمجموعة واسعة من الفعاليات والعروض المتنوعة، حيث أُقيمت في تمام الساعة الثامنة مساء العروض المبهرة للألعاب النارية ولوحات «الدرون» الضوئية التي شهدتها قمة جبل حفيت ومبنى بلدية مدينة العين.
وأبهرت عروض الألعاب النارية و«الدرون» واللوحات الفنية الضوئية في جبل حفيت التي استمرت عشرين دقيقة، سكان وزوار المدينة، كما انطلقت الألعاب النارية من على مبنى بلدية مدينة العين الرئيسي في التوقيت نفسه، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وحرصت بلدية العين على إقامة هذه العروض في موقعين مختلفين من المدينة لإتاحة الفرصة للجمهور من أهالي وزوار مدينة العين للمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.
 كما أُقيمت فعاليات متنوعة في منطقة مبزرة الخضراء، وسط حضور جماهيري، وذلك للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، وتتضمن الفعاليات الفنون الشعبية التي تستمر على مدى 6 أيام، بالإضافة إلى سوق شعبي يضم مجموعة واسعة من المنتجات والمأكولات الشعبية.

العين
بلدية العين
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©