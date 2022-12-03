بالورود والأعلام.. مطار الشارقة يحتفل مع مسافريه بعيد الاتحاد

الشارقة (الاتحاد)

احتفالاً بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات، استقبل موظفو مطار الشارقة المسافرين بالورود والأعلام والهدايا، وشاركوهم فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتضمنت أجواء الاحتفالات تزيين قاعات المسافرين ومبنى المطار بالأعلام، إضافةً إلى رقصة الفرقة الحربية الشعبية والتي تعتبر جزءاً من التراث الأصيل للثقافة الإماراتية، كما قام طاقم المطار بتوزيع الهدايا والأعلام والحلويات على المسافرين.

بدورهم، عبّر المسافرون عن فرحتهم بهذه الأجواء المميزة التي تعكس روح الانتماء وتجديد الالتزام بمسيرة الاتحاد الواعدة وعنوانها الوفاء والعطاء، موجّهين التبريكات والتهاني إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة العظيمة وإلى الشعب الإماراتي وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة.