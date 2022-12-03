الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بالورود والأعلام.. مطار الشارقة يحتفل مع مسافريه بعيد الاتحاد

خلال استقبال المسافرين بالأعلام والضيافة الإماراتية في مطار الشارقة (من المصدر)
4 ديسمبر 2022 02:56

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
«طوفان 21» يعانق ناموس «عيد الاتحاد الـ51»

احتفالاً بعيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات، استقبل موظفو مطار الشارقة المسافرين بالورود والأعلام والهدايا، وشاركوهم فرحتهم بهذه  المناسبة الوطنية  الغالية.
وتضمنت أجواء الاحتفالات تزيين قاعات المسافرين ومبنى المطار بالأعلام، إضافةً إلى رقصة الفرقة الحربية الشعبية والتي تعتبر جزءاً من التراث الأصيل للثقافة الإماراتية، كما قام طاقم المطار بتوزيع الهدايا والأعلام والحلويات على المسافرين.
بدورهم، عبّر المسافرون عن فرحتهم بهذه الأجواء المميزة التي تعكس روح الانتماء وتجديد الالتزام بمسيرة الاتحاد الواعدة وعنوانها الوفاء والعطاء، موجّهين التبريكات والتهاني إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة العظيمة وإلى الشعب الإماراتي وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة.

الشارقة
الإمارات
مطار الشارقة
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
شاكيري: احذروا رونالدو
الرياضي
شاكيري: احذروا رونالدو
اليوم 18:11
تيتي يزف «الخبر السعيد»
الرياضي
تيتي يزف «الخبر السعيد»
اليوم 18:10
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
الرياضي
«أميركان ماسل تيم» بطل العالم للسبارتن في أبوظبي
اليوم 17:41
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
دنيا
8 أفلام ومسلسلات تستعيد كنوز الزمن القديم!
اليوم 17:28
أرشيفية
عربي ودولي
12 قتيلاً وخطف آخرين من أحد مساجد نيجيريا
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©