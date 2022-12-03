7 نماذج ملهمة من أبناء الوطن في احتفالية عيد الاتحاد الـ 51

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمامها برأس المال البشري، حيث تعتبر قيادتنا الرشيدة، الإنسان الثروة الحقيقية وأغلى ما تملك الدولة وتراهن عليه في ماضيها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق.

وتمتلك الدولة قصصاً ملهمة وشخصيات رائدة في كل المجالات ومختلف التخصصات، مما جعلها ذات قدرة تنافسية عالمية على كل الأصعدة، لتقدم للعالم من أبنائها من يستطيعون أن يساعدوا الإنسانية على صناعة غدٍ أفضل يقوم على الإبداع والابتكار.

ويعد الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ51، مساء أمس الأول (الجمعة) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إحدى المناسبات الوطنية التي تم من خلالها تقديم نماذج إماراتية ملهمة وقصص إنسانية رائدة تصنع من الواقع غدا أفضل لخدمة مستقبل الإمارات بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة.

وقد ركزّت فقرات الحفل، على أوجه عدة، منها قصص ملهمة لرواد الأجيال المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يرسمون ملامح مسيرتنا نحو المستقبل.

وأخذت المواد البصرية للحفل الجمهور في رحلة بصرية مبهرة تسلط الضوء على جيل الرواد الملهمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في 7 مجالات رئيسية، وهي: العلوم البحرية، البيئة، الزراعة، الفضاء، وسائل النقل، الطاقة الشمسية، والتعليم، وتهدف هذه القصص إلى إلهام جيل الغد وتعزيز الهوية الوطنية.

وقدم عرض هذا العام قصصاً ملهمة عبر الأجيال من خلال عروض جذابة تستعين بتقنيات فريدة وأسلوب سردي استثنائي يستلهم ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستحضر طموحات الحاضر.

التعلم بالوسوم

استعرض الحفل قصة المواطن، سعيد نصيب المنصوري، وهو مربي أجيال، عُرف ببلاغته في اللغة العربية وحبه للمعرفة، وقد تم منحه تحت رعاية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أرضاً أنشأ عليها مدرسة لتعليم القرآن واللغة العربية للأطفال، ومن ثم تحولت إلى مدرسة حكومية استطاعت أن تلبي متطلبات المجتمع آنذاك.

ويعرف عن المنصوري تعلمه القراءة والكتابة باستخدام الوسوم لربطها بالحروف، والوسوم هي تلك العلامات إلى تستخدمها القبائل في دولة الإمارات للتعرف على إبلها.

وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في معدل معرفة القراءة والكتابة، من 53% في عام 1975 إلى أكثر من 96 % اليوم، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.

ويوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم 1.404 مدارس حكومية وخاصة في جميع أنحاء الدولة، ويدرس حالياً في الدولة 1.346.000 طالب وطالبة من 200 جنسية، وأطلقت دولة الإمارات «تحدي القراءة العربي»، وهي مبادرة عربية لغرس ثقافة القراءة بين جيل الشباب وتعزيز مكانة اللغة العربية.

عالمة بحرية

من رواد الاحتفال، نورة المنصوري، وهي عالمة بحرية إماراتية تركز على التنوع البيولوجي البحري والشعاب المرجانية وبيئة الأعشاب البحرية، وتعد من محترفي الغوص والمحافظين على البيئة.

تحلم نورة باستخدام المعارف التي اكتسبتها من خلال البحوث بتثقيف الأطفال والأفراد في المجتمع حول الوضع البيئي لأنظمتنا البيئية البحرية، وهي تعمل حالياً على تحضير رسالة الدكتوراه، التي تركز فيها على الفيزيولوجيا البيئية للأعشاب البحرية في الخليج العربي.

ناشطة بيئية

عرضت بالحفل، قصة الرائدة حبيبة المرعشي، وهي ناشطة بيئية إماراتية وعضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة.

تؤمن حبيبة بأن الاستدامة البيئية متجذرة في التقاليد الإماراتية، وسبق تكريمها لعملها وحملاتها البيئية لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، وهي اليوم عضو في مجالس عدة في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية.

الخبير الزراعي

وتضمن الاحتفال، استعراضاً لقصة عبدالله الكعبي، وهو خبير ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية، يشرف على واحدة من المزارع المائية العمودية الداخلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تزرع الخضار الورقي الخالي من مبيدات الآفات باستخدام عُشر التربة ونسبة 90% أقل من المياه المستخدمة في طرق الزراعة التقليدية.

وقد استلهم عمله من سعي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في زراعة الصحراء، كما قضى سنوات في دراسة تقنيات الزراعة المستخدمة في مختلف أنحاء العالم.

عاشقة الفضاء

وكذلك استمع الحضور للحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ51، إلى قصة فاطمة الهاملي، مهندسة الطيران، التي كانت أصغر مهندس مشارك في مشروع مسبار الأمل، انضمت إلى وكالة الإمارات للفضاء بعد تخرجها في جامعة خليفة بشهادة البكالوريوس في هندسة الطيران والفضاء في عام 2016.

وتعد فاطمة إحدى المهندسات الإماراتيات اللواتي شاركن في إنشاء المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، وشاركت في أول مشاريع المركز.

أول مهندسة

كما تناولت فقرات الحفل، قصة خلود المزروعي، نائب مدير المشروع بشركة الاتحاد للقطارات، التي حصلت على شهادة الهندسة المدنية وبدأت حياتها المهنية كمهندسة مرخصة في إدارة الطرق والمرافق في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وفي عام 2012، أصبحت أول مهندسة إماراتية تساهم في قصة أول شبكة سكك حديدية وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة «قطار الاتحاد».

«قائدة الطاقة»

وتمثلت القصة السابعة في مريم المزروعي، مديرة في إدارة الطاقة النظيفة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وقد قادت مشاريع بارزة عدة، حصلت على شهادة الماجستير في مجال الهندسة وإدارة الأنظمة في معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة البكالوريوس في هندسة الكيمياء من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

حصلت أيضاً على المؤهل التنفيذي في عمليات الدمج والحيازة الملكية من كلية لندن لإدارة الأعمال.

50 موقعاً

وكان قد تم بث الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 في الثاني من ديسمبر في أكثر من 50 موقعًا في الإمارات السبع، وابتدأ البث المباشر من الساعة 6 مساءً من مواقع مختلفة في جميع أنحاء الدولة.

وتمكن المواطنون والمقيمون في أبوظبي مشاهدة الاحتفالات في مجالس أبوظبي في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة، فضلاً عن بث الاحتفالات في قصر الحصن ومهرجان الشيخ زايد وصرح زايد المؤسس ومهرجان ليوا الدولي.

أما في إمارة دبي، فتمكن الجمهور من الانضمام إلى الاحتفالات في ساحة الوصل في مدينة «إكسبو» وعند سد حتا.

فيما تمكن الجمهور في إمارة الشارقة من الاستمتاع بالحفل في منتزه الشارقة الوطني وحصن الذيد وخورفكان.

أما في إمارة عجمان، فتمكن الجمهور من مشاهدة الاحتفالات في حديقة العلم ومارينا عجمان، وفي إمارة أم القيوين في حديقة الخور.

كما عرضت الاحتفالات لجمهور إمارة رأس الخيمة في جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، وعلى كورنيش الفجيرة في إمارة الفجيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم بث الاحتفال الرسمي في دور السينما في مختلف أنحاء الدولة والتي تتضمن نوفو سينما، فوكس سينما، روكسي سينما، ريل سينما، ستار سينما، واوسكار سينما.

وتمكن الجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من متابعة العرض الرسمي مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً عبر الموقع الرسمي لعيد الاتحاد وجميع القنوات التلفزيونية المحلية.

والحضور الجماهيري مفتوح في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حتى الـ11 من ديسمبر، وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: www.UAENationalDay.ae



