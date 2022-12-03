«كهرباء دبي» تحتفل بعيد الاتحاد

دبي (وام)

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي مع مختلف شرائح المجتمع بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، وسط أجواء احتفالية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ونظمت «الهيئة» عدداً من الزيارات إلى المنشآت التعليمية الحكوميّة والخاصّة، وشاركت الطلبة احتفالاتهم بعيد الاتحاد أثناء الطابور الصباحي ورفع العلم ضمن أجواء وطنية مفعمة بروح الانتماء، ووزعت عليهم الهدايا التذكارية بمشاركة «نور وحياة» شخصيتي «الهيئة» الكرتونيتين اللتين تمثلان الكهرباء والمياه، وشارك في الاحتفالات أكثر من 11 ألفاً من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس. كما نظمت «الهيئة» زيارة افتراضية شاركت فيها 30 منشأة تعليمية استهدفت 4200 طالب وطالبة إلى متحف الاتحاد لتعريفهم بمسيرة الاتحاد ومحطاتها الخالدة، من خلال المعارض التفاعلية والبرامج التعليمية التي يزخر بها المتحف. كما احتفلت «الهيئة» بعيد الاتحاد مع أصحاب الهمم في فعاليتين منفصلتين، الأولى في حديقة مشرف بمشاركة طلبة مركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بحضور 147 طالباً وطالبة، والثانية في مركز النور لأصحاب الهمم بحضور 140 طالباً، تضمنت الفعاليتان مسابقات حول التراث الإماراتي وتاريخ الاتحاد، وورش تلوين، وفعاليات متنوعة تخللها توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين. وشارك في احتفاليات أصحاب الهمم أولياء الأمور والكادر الوظيفي، وعدد من الجهات الحكومية منها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وجمارك دبي. وإلى جانب الاحتفال مع أفراد المجتمع، نظمت «الهيئة» فعاليات وطنية تراثية للموظفين في عدد من مراكزها احتفاءً بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.