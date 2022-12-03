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ختام ناجح لاحتفالات الشارقة بعيد الاتحاد الـ 51

ختام ناجح لاحتفالات الشارقة بعيد الاتحاد الـ 51
4 ديسمبر 2022 02:56

الشارقة (الاتحاد)

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في ختام النجاح الباهر لاحتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، أعرب خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، عن جزيل الشكر والعرفان للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه لاحتفالات عيد الاتحاد الحادي والخمسين، وتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة ومجالس البلديات بالإمارة على ما بذلوه من جهود ومتابعات لإنجاح الفعاليات والاحتفالات في جميع أرجاء الإمارة.
وأكد خالد جاسم المدفع على أهمية ما قامت به اللجنة من وضع برنامج مفصل وغني بالفعاليات والأنشطة والمسابقات، نجحت باستقطاب شريحة كبيرة من الجمهور على مدار 10 أيام، بالفترة من 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022، في مدن إمارة الشارقة كافة، وأبرز وجهاتها السياحية والثقافية والوطنية ابتداءً من مسرح المجاز ومنتزه الشارقة الوطني، وحديقة مليحة العامة، ودبا الحصن، وفي مدرج خورفكان، ومروراً بوادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء، والحدائق والأحياء السكينة في البطائح، ومناطق مختلفة من المدام، وفي حصن الذيد، وصولاً إلى قرية التراث في الحمرية.
وأشاد رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد بالهوية الإعلامية الموحدة لاحتفالات إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الاحتفالات كانت مميزة وحافلة بالفعاليات والأنشطة التي بلغ عددها ما يفوق 200 فعالية، ركزت على عرض منجزات وتاريخ وتراث دولة الإمارات، بقوالب فنية وإبداعية مبتكرة.

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