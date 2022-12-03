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جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تنظم الملتقى الوطني

جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تنظم الملتقى الوطني
4 ديسمبر 2022 02:56

رأس الخيمة (وام) 

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شهد الشيخ خالد بن صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الملتقى الوطني الذي أقامته جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، احتفالاً بعيد الاتحاد 51 لدولة الإمارات، وذلك ضمن أجندة برامج الجائزة وفعالياتها المتنوعة، والتي تقام تحت شعار «ولاء ووفاء».
حضر الحفل، أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام الجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وفقرات متنوعة شملت أشعاراً وفقرات تراثية وأسئلة وسحوبات وهدايا للجمهور، والتي لاقت تفاعلاً وبهجة في نفوس الحاضرين.
وعبر الشيخ خالد بن صقر القاسمي عن سعادته بهذه المناسبة، والتي تجسد معنى المحبة والانتماء لدولتنا وقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بما تحقق خلال 51 عاماً من مسيرة الاتحاد من الإنجازات المبهرة في مختلف الجوانب، بما يعود بالخير والسعادة على كل من يعيش على تراب الإمارات، مؤكداً أن الاتحاد صرح متلألئ بناه الآباء المؤسسون وتوارثه القادة والأبناء المخلصون حتى غدت دولتنا واحة أمن وازدهار ومنارة ملهمة للعالم في التطوير والإنجاز، رافعاً بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين عليها بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
من جهته، أشار مدير عام المؤسسة إلى أن هذا الملتقى الوطني يأتي في إطار المشاركة المجتمعية في أفراح الوطن بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لقيام الاتحاد، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والتذكير بما تركه لنا الآباء المؤسسون من إرث حضاري يجب علينا المحافظة عليه وغرسه في أبنائنا وبناتنا وتنشئتهم على الوفاء والولاء والانتماء.

رأس الخيمة
جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
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