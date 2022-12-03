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الإمارات

غداً «الثاني عشر» يستأنفون امتحانات الفصل الأول بالفيزياء

جانب من امتحانات الفصل الأول (من المصدر)
4 ديسمبر 2022 02:56

دينا جوني (دبي) 

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يستأنف يوم غد طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022-2023. 
ويؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحان الفيزياء في الخامس من ديسمبر، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية. وفي السادس من ديسمبر، يؤدي جميع الطلبة امتحان مادة اللغة العربية، يليه امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء في السابع من ديسمبر. ويمتحن طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة مادة الرياضيات في الثامن من ديسمبر، وهو اليوم الختامي لطلبة المسار التطبيقي الذي سيؤدون فيه مادة الرياضيات التطبيقية. ويختتم طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم في التاسع من ديسمبر بمادة الكيمياء أو الأحياء. 
وشددت مؤسسة الإمارات للتعليم على جميع الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحان. وتقوم الإدارات المدرسية بالتعامل مع حالات الطلبة الذي يحضرون للامتحان من دون جهاز حاسوب، من خلال تأمين البديل بالسرعة القصوى، وتسيير أمور الامتحانات بسلاسة. ولفتت المؤسسة إلى أن الفترة الكلية لامتحان كل مادة ساعتان، علماً أن فقرات الأسئلة غير مقيدة بزمن، ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة قبل تسليم الامتحان. كما يسمح للطالب بالخروج من قاعة الامتحان بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.
وكان عدد من مديري المدارس قد أكدوا أن إعادة هيكلة الاختبارات التي طبقتها المؤسسة قد انعكست إيجاباً على الجانب النفسي للطلبة، وعلى درجة استعدادهم. ولفتوا إلى أن المؤسسة قد حددت مسبقاً المقررات الدراسية لكل مادة والتي يجدر بالطلبة مذاكرتها تحضيراً للامتحان من ضمن جميع الوحدات التي تم شرحها خلال الفصل الأول. ولفتوا إلى أن المؤسسة قد حددت أيضاً في تعميمها للإدارات المدرسية، الصفحات التي على الطلبة التركيز فيها، أكثر من غيرها، مشيرين إلى أن إعادة الهيكلة لم تتم لطلبة الثاني عشر فقط وإنما للحلقتين الأولى والثانية أيضاً.

طلبة الثاني عشر
المدارس الحكومية
الفيزياء
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