10 نصائح عند شراء المنتجات من محال العطارة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

حددت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 10 نصائح للمستهلكين الراغبين في شراء المنتجات المختلفة من محال العطارة، والتي تقدم منتجات عشبية ونباتية وتجميلية غيرها. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: إن إمارة رأس الخيمة تحتوي على 16 محل للعطارة عاملة تعمل على تقديم مختلف المنتجات، منها مستحضرات التجميل وأخرى استهلاكية وغيرها، التي تخضع للرقابة والتفتيش من قبل الإدارة باستمرار والتي يتوجب على تلك المحال من تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة التي تضع المستهلك على دراية تامة بالمنتج ومكوناته وتاريخ الصلاحية وغيرها.

وذكرت أن هناك نصائح للمستهلكين الراغبين في شراء منتجات محال العطارة المختلفة والتي تتمثل بداية في أهمية التحقق من تاريخ الإنتاج والانتهاء الخاصة بصلاحية المنتج قبل الشراء، والثانية في التحقق من أن المنتجات النباتية والعشبية مزودة ببطاقة تعريفية تحتوي على معلومات المنتج وتاريخ الصلاحية وإرشادات الاستخدام والتحذيرات.

وأضافت: النصيحتان الثالثة والرابعة في تجنب شراء أي خلطات تم تصنيعها وتجهيزها من دون الحصول على التراخيص اللازمة سواء للمنتجات النباتية والتجميلية والعشبية، وتجنب الشراء من المواقع المجهولة والمشبوهة، ويفضل شراء المنتجات من الأماكن الموثوقة بها لضمان الحصول على منتج طبيعي وذات جودة عالية، والخامسة في الابتعاد عن شراء المنتجات المعروضة في الأماكن غير الآمنة أو المخزنة بطرق غير سليمة أو المعروضة بشكل مباشر إلى أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن النصيحتين السادسة والسابعة في التأكد من إرشادات الاستخدام أو التحذيرات المذكورة على العبوة أو النشرة الداخلية، والتأكد من الحصول على فاتورة تفصيلية تتضمن وصف السلعة وكيفية التواصل مع المحل في حال حدوث أي مشكلة، والثامنة والتاسعة في عدم شراء منتج سواء تجميلي أو نباتي أو عشبي يحمل ادعاءات طبية أو علاجية، وعند تغير لون أو رائحة المنتج ينصح بالتخلص منه، والعاشرة والأخيرة في حال وجود منتجات تالفة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر في المحل أو تم التحذير منها مسبقاً يرجى الإبلاغ والتواصل مع إدارة الصحة العامة في البلدية.

وذكرت أن الإدارة وعبر المفتشين نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 4 حملات تفتيشية استهدفت تلك المحال؛ بهدف التعرف على مدى التزامها بتطبيق كافة اشتراطات الصحة العامة، والعمل على رصد الأخرى التي تعمل على الإخلال بأي منها، والتي قد تسهم في الإضرار بالمستهلكين والعمل على مصادرة المنتجات غير المناسبة للاستهلاك الآدمي بعد توجيه الإجراء اللازم في ذلك، منها الإنذار أو المخالفة بحسب النظم المتبعة في الدائرة.

وأشارت إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 5 مخالفات وتوجيه 14 إنذاراً بحق عدد من المحال نتيجة لأسباب عدة، أهمها عرض منتجات منتهية الصلاحية، وعدم امتلاك البطاقة الصحية وانتهائها، الأمر الذي دعا إلى توجيه تلك الإجراءات بحقها في سبيل العمل على تصحيح أوضاعها لكي لا تتعرض إلى تشديد الإجراءات في حال رصد تكرار ارتكابها المخالفة نفسها.