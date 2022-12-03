«زايد العليا».. قفزات نوعية في خدمة أصحاب الهمم

أبوظبي(الاتحاد)

خطت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خطوات ناجحة وحققت قفزات نوعية متميزة خلال مسيرتها في مجالات الرعاية الإنسانيّة، لعل أبرزها هو سعيها نحو توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم في كافة مناطق إمارة أبوظبي، وافتتاح مراكز جديدة للرعاية والتأهيل، وإعادة تأهيل مقار المراكز التابعة لها وتطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة، واستمرت مسيرة المؤسسة وجهودها لرعاية تلك الفئات العزيزة علينا جميعاً بتوجيهات مباشرة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالتوسع في الخدمات التي تقدمها بكافة المراكز واستحداث وحدات علاجية وشعب جديدة.

وتعد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إحدى المؤسسات المنفذة لسياسات وبرامج حكومتنا الرشيدة لخدمة تأهيل ورعاية وتعليم هذه الفئات من أبنائنا لتحقيق هدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع وتشجيع بناء مجتمع تتوفر فيه فرص متساوية لجميع المواطنين، تقدم مؤسسة خدماتها لما يزيد على 18 ألف مستفيد، وتمكنت المؤسسة بفضل الإرادة والطموح والقدرة، من إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع.

يقول عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: تحرص دولة الإمارات على توفير حياه كريمة لكافة شرائح المجتمع ولاسيما أصحاب الهمم، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كما تمنحهم الأولويات في الحصول على الخدمات المتنوعة في جميع مؤسسات الدولة تقديراً لإسهاماتهم البنّاءة، وتقديراً لأسرهم التي تدفعهم نحو العطاء.

وأكّد في تصريح صحفي له، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، أنّ دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ورعايته الكريمة لمسيرة المؤسّسة وتوجيهات سموّه الحكيمة يُشكّل منهاج عمل لأسرة المؤسّسة وتحفزنا دوماً على بذل أقصى طاقاتنا في خدمة أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم وكافة المستفيدين من الخدمات التي تقدّمها المؤسّسة.

وفي ختام تصريحه جدّد عبد الله الحميدان حرص المؤسّسة على تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة لكافة فئات أصحاب الهمم على مستوى إمارة أبوظبي وفق أرقى المعايير العالميّة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع الحيويّة التي تنفذها المؤسّسة في مختلف المجالات، والتوسّع في عدد من المشاريع الإنشائيّة الجديدة، ومواصلة عمليّة التحسين والتطوير على الخدمات الأولية، والخدمات العلاجية المساندة، والتقييم، والتدخل المبكر، وغيرها من الخدمات المتخصصة التي تقدّمها المؤسّسة في مختلف مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة أبوظبي.

برنامج الكشف المبكر عن الإعاقات

كشفت المؤسسة أن عدد الأطفال الذين تم تطبيق برنامج 3/12 للكشف المبكر عن الإعاقة منذ إطلاقه في أغسطس من العام 2018 بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، في إطار جهود ومبادرات المؤسسّة التي تصب في صالح الأسرة والمجتمع عليهم، بلغ 21501 مولود من الجنسين، منهم من عائلات المواطنين 13790 و7711 من عائلات المقيمين تم رصد121 حالة بها إعاقات، منهم 71 مولوداً مواطناً و50 مولوداً من عائلات المقيمين، وتم إلحاق 31 حالة بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة، بينما بلغ مجموع الحالات التي تم تقييمها وإصدار تقرير تشخيصي لها في أقسام التقييم الشامل بالمؤسسة 83 حالة.

الجينوم الإماراتي

نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال العام 2022 ثلاثة مراحل من الفحوصات لمشروع برنامج الجينوم الإماراتي لأصحاب الهمم وأسرهم بالتعاون مع ‎شركة G42 ‎ هيلث كير، وذلك ضمن مبادرات المؤسسة للاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في عصر الابتكار واتباع الأساليب العلمية في تقديم برامج الرعاية والتأهيل والجلسات العلاجية، وسيقوم البرنامج بإثراء البيانات الصحية الحالية لأصحاب الهمم وأسرهم من خلال إنتاج الجينات المرجعية المحددة للمواطنين ودفع الاكتشافات العلمية على نطاق واسع، حيث إن معرفة التسلسل الجيني يساعد العلماء والأطباء لوضع خطة علاجية ووقائية للمجتمع بناءً على نتائج التحليل الجيني للمواطنين.

فرصة عمل

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة وطنية مجتمعية جديدة بعنوان «اغتنم فرصة عمل»، بهدف توظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في العلاج الطبيعي وعلاج النطق بالقطاع الخاص، وقامت المؤسسة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية من مؤسسات القطاع الخاص بمشاركتها في تنفيذ المبادرة التي تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة لتوظيف عدد من المواطنين الباحثين عن عمل، الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي والنطق بغرض تعيينهم، وأسفرت المرحلة الأولى عن اختيار 11 معالجة طبيعية من الكوادر المواطنة الخريجين الجدد تم إلحاقهم بالعمل في 6 من المراكز التخصصية شركاء المؤسسة في الرعاية الصحية المستشفى التشيكي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ومركز نوبل للعلاج الطبيعي والتأهيل، مجموعة مراكز اكسيلنسي وميونيخ، مركز برلين، ومستشفى الريم، وريادة لإدارة المنشآت الطبية.

«مبروك ما دبرت»

شارك خمسة من أصحاب الهمم في العرس الجماعي الذي نظمته مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بمجلس البطين كأول نتاج للمسجلين في منظومة دعم الاستقرار الأسري «مبروك ما دبّرت» لزواج أصحاب الهمم، التي أطلقها سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في سبتمبر الماضي، ضمن منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» لدعم هذه الفئة المجتمعية وتشجيعاً لهم، عبر تقديم خدمات لتيسير بناء وتكوين أسر سعيدة ومستقرة ومتماسكة بتعاون مؤسسة زايد العليا مع مجلس التركيبة السكانية وست جهات هي: مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، ووزارة تنمية المجتمع، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة التنمية الأسريّة، وهيئة أبوظبي الرقميّة.

عرض الأعمال الدرامية

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر كل عام تبدأ شاشات أبوظبي للإعلام، ومنصة نتيفلكس التليفزيونية العالمية إطلاق وعرض أول عمل فني درامي بإدارة أصحاب الهمم، من إنتاج شركة فيلم جيت للإنتاج الفني بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فكرة العمل بدأت من شركة فيلم جيت التي تتكفل بتمويل المشروع، وهي شركة مستقلة للإنتاج الفني في أبوظبي، تماشياً مع رؤية الشركة لتوفير فرص جديدة لجميع أصحاب المهارات في المجال الفني من مختلف البلدان والأعمار والقدرات، وقامت شركة فيلم جيت بالتواصل مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لطلب التعاون في الوصول إلى أصحاب الهمم حول الوطن العربي والتعلم من خبرة المؤسّسة العميقة في هذا المجال.

الغرف الحسية

أنجزت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تركيب غرفتين حسيتين داخل مطار أبوظبي الدولي بهدف توفير مساحات آمنة للأطفال أصحاب الهمم، لاسيما أطفال التوحد، لتعزيز رفاهيتهم واندماجهم في الأماكن العامة، والارتقاء بخدمات العلاج والتأهيل المقدمة لهم. وأبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الشأن مع شركة مطارات أبوظبي، ضمن مشروعها الطموح الذي يستهدف نشر ست «غرف حسية» في عدد من المراكز التجارية والمناطق الحيوية في أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

الورشة المركزية للأطراف الصناعية

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدء تشغيل ورشة العمل المركزية المتكاملة للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بمقر مبنى ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، تخدم سوق الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تدعم توظيف أصحاب الهمم حسب قدراتهم البدنية، وذلك تنفيذاً لاتفاق التعاون الإستراتيجي الذي وقعته المؤسسة مع شركة أو تي بي باورفيند الألمانية.

منصة مزارع همم

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، مبادرة نوعية للتشجيع على الزراعة بإنشاء منصة إلكترونية عبر موقعها لمساعدة وتشجيع أصحاب المزارع، والشركات الزراعية وكذلك الاستشاريين والمهتمين بالزراعة، لاسيما من مختلف فئات أصحاب الهمم وأولياء أمورهم على اختيار المحاصيل والخطط الزراعية​ المناسبة، وتوفر المنصة أفضل الطرق لإنجاح العديد من المحاصيل الزراعية التي نحتاج إليها، من منطلق أن الزراعة أهم عنصر لاستقرار المجتمع، وتجربة الإمارات الزراعية الرائدة في هذا المجال.

بطولة العالم للرماية البارالمبية

على المستوى الرياضي وبرعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، نظمت المؤسسة للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين في نادي العين الفروسية وللرماية والجولف خلال الفترة من 3 وحتى 18 نوفمبر، من تنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية، بمشاركة 54 دولة من مختلف قارات العالم في منافسات البطولة يمثلها 540 مشاركاً، منهم 296 لاعباً ولاعبة، 214 من الذكور و82 من الإناث، وخصصت اللجنة الدولية 31 بطاقة تؤهل أصحابها من الرماة المتنافسين بمختلف المسابقات المدرجة للمشاركة مباشرة في منافسات دورة باريس البارالمبية 2024.

مبادرة التشجيع الرياضي

أطلقت زايد العليا بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة مجتمعية تحت شعار «شجع فريقك بروح رياضية، واستمتع بالمنافسة»، وأنتجت المؤسسة الأوشحة الرياضية لعدد من أندية الدولة بأنامل منتسبيها أصحاب الهمم بلغت 4740 وشاحاً، ودعت المؤسسة في رسائل مصورة بوساطة منتسبيها من أصحاب الهمم مشجعي كرة لقدم إلى التشجيع بصورة حضارية والابتعاد عن المشاحنات، لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، تجنباً للمساءلة القانونية، وشمل الإنتاج أوشحة نادي العين ونادي الوحدة ونادي الجزيرة ونادي الوصل، والنادي الأهلي المصري ونادي الزمالك، ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم.

المشاركة في مبادرة حياة كريمة في مصر

ضمن إطار مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإحدى مرتكزات مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ذوي الهمم ضمن محاور التنمية الإنسانية التي تستهدف فئات المجتمع، أعلنت المؤسسة و«القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، عن إطلاق النسخة الخاصة ببرنامج «جسور الأمل» لدعم أصحاب الهمم في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية التي تشرف على مكتب ذوي القدرات والهمم وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الموجهة لذوي القدرات الخاصة في مصر من خدمات التعليم والتأهيل والعلاج ضمن إطار تخصصها.

وتأتي أحد أهداف برنامج «جسور الأمل» إلى إعادة تطوير وافتتاح 60 مركزاً في عدد من القرى المصرية المتنوعة، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الموجهة لأصحاب القدرات الخاصة من مختلف الإعاقات وتوعية أسرهم ودعم تنمية مهارات الأسرة في التعامل مع أبنائهم، وذلك لمواجهة صعوبات التعلم والتغلب على أي تحديات محتملة تواجه الأسرة في تربية أبنائهم من ذوي القدرات الخاصة.

جائزة العطاء

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم إطلاق الدورة الثانية من جائزة العطاء للتميز المجتمعي، وتأتي بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات أصحاب الهمم وأسرهم والجهات الداعمة لهم للمنافسة والتميز من خلال فئاتها المختلفةو تماشياً مع جهود المؤسسة الحثيثة في تبني أفضل الممارسات في مجال رعايتهم وتأهيلهم، وتأصيل ثقافة التميز، وخصصت المؤسسة خمس فئات للجائزة، الأولى جائزة الطالب الملهم من أصحاب الهمم، مخصصة لكل طالب يرغب بالمشاركة ومسجل بمراكز الرعاية والتأهيل أو في مدارس التعليم أو المعاهد التكنولوجية التطبيقية والفنية أو في الجامعات والكليات على مستوى دولة الإمارات وبمرحلة عمرية (من 6 سنوات إلى 35 سنة)، والثانية جائزة الأسرة المثالية لأصحاب الهمم مخصصة لكل أسرة مواطنة ومقيمة في الإمارات ولديها أبناء من أصحاب الهمم، وأن يكون الترشح باسم الأسرة.

الجائزة الثالثة هي جائزة الأم المثالية مخصصة لكل أم لديها ابن من أصحاب الهمم، بينما الجائزة الرابعة هي جائزة الدراسات والبحوث، تُمنح للأفراد والجهات والشركات المهتمة في مجال الرعاية الاجتماعية وعلوم الإعاقة على مستوى إمارة أبوظبي، والجائزة الأخيرة جائزة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم موجهة إلى المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي، مؤسسات عامة وخاصة، وتمنح للجهة التي تسعى لتنفيذ مبادرات تخلق من خلالها بيئة ملائمة لأصحاب الهمم من تهيئة الممتلكات والخدمات المتميزة والاستفادة من طاقاتهم.