احتفالات «أبوظبي التقني» بعيد الاتحاد الـ 51 تنطلق من «الابتكار بارك» بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي
احتفالات أبوظبي التقني
3 ديسمبر 2022 19:13
أبوظبي (الاتحاد) نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، احتفالات حماسية متنوعة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، شملت كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية المنتشرة في كافة إمارات الدولة، حيث جاءت انطلاقة الاحتفالات من مركز الابتكار بارك التابع لـ «أبوظبي التقني» في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، والدكتور علي هلال النقبي مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية وبوليتكنك أبوظبي، ونخبة من المسؤولين.
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية؛ قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، والشيوخ، والمواطنين جميعاً والمقيمين على أرض إمارات الخير والعطاء، مؤكدين على أن استراتيجية "أبوظبي التقني" ستواصل عملها المتطور نحو ترسيخ قيمة الإبداع والابتكار ودوره الرئيسي في صناعة الكوادر الإماراتية؛ القادرة على التنافسية العالمية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية، إيماناً بأن المواطن يظل دائماً؛ أغلى ثروات الوطن حالياً وخلال مرحلة ما بعد النفط وفي المستقبل القريب والبعيد».
وأضاف الدكتور مبارك سعيد الشامسي، قائلاً: إن اليوم الوطني؛ مصدر رئيسي للحماسة والقوة الدافعية لكل مواطن مخلص، يحرص على مواصلة النهضة الحضارية التي تعيشها الإمارات حالياً ومستقبلاً، حيث كانت البداية عند إعلان قيام الدولة؛ من الصحراء الجرداء، ولتتوالى الإنجازات المشهودة، لتعانق حالياً الفضاء بمشروعات حقيقية وصلت إلى المريخ، ولتواصل الدولة الصدارة العالمية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج، داعياً المواطنين جميعاً، والشباب والطلبة خاصة، إلى الجد والاجتهاد الدراسي والعملي والمهني ليكونوا جديرين بنعمة الانتماء إلى هذا الوطن الكبير الذي يستحق التضحية من أجله بالنفس وكل غالٍ.
وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تصريحه، لافتاً إلى أن اليوم الوطني، يشكل أهمية كبرى في بناء شخصية الطالب المواطن، القادر على تلبية طموحات القيادة الرشيدة، ومتطلبات التقدم الصناعي والثورة الصناعية الخامسة في الدولة.
وقد تضمنت الاحتفالات؛ فعاليّات متنوّعة، للتعبير عن حب الوطن، منها نخبة من القصائد الشعرية الوطنية؛ التي القاها الشاعر عبدالله اليعقوبي، بجانب المسابقات الفنية والثقافية، والاستعراضات الفنية التي قدمتها نخبة من طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى معرض «التّراث الوطني» الذي تضمن الحناء الإماراتيّة، والزيّ الوطني المتنوع ما بين الثّوب، والمخوّر، والبرقع، والشيلة، وكذلك استعراض نخبة من الحرف الإماراتيّة، والأكلات الشعبيّة، ومجالس الأجداد الّتي من تسلّط الضّوء على إرث الإمارات العريق.