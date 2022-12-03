الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي أحياناً، تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:25 والمد الثاني عند الساعة 23:05 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 04:13.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 07:00 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:30.