ازدانت الشوارع والمباني الرئيسية في العاصمة الروسية موسكو بأعلام دولة الإمارات احتفاء بعيد الاتحاد الـ 51 للدولة.

وتعكس هذه البادرة الأولى من نوعها التي تضاء فيها المباني وترفع أعلام احدى الدول في شوارع موسكو احتفاء بيومها الوطني عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.

شوارع موسكو ومبانيها الرئيسية تزدان بعلـم الإمارات احتفاء بعيد الاتحاد الـ 51



وأشار سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، إلى أن بعثة الدولة تعاونت مع حكومة مدينة موسكو لإضاءة العلم الإماراتي على أهم الطرق وعدد من المباني في موسكو ما يؤكد على عمق وتميز العلاقات الثنائية.

وترتبط الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية بعلاقات راسخة تستند إلى أسس قوية من التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهي تشهد تطوراً متنامياً بفضل حرص قيادتي البلدين على تطويرها ودفعها إلى الأمام في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة لتحقيق ذلك بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.