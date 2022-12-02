رئيس الدولة: زايد وإخوانه أعادوا كتابة التاريخ

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة «عيد الاتحاد الـ51» الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الثاني من ديسمبر يمثل يوم الوطن الأغلى والأجمل، ففيه أعاد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون، طيب الله ثراهم، كتابة التاريخ بقصة اتحاد الإمارات، مضيفاً سموه أن القصة «اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة».

كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستستمر في منهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أمس: «الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وإخوانه كتابة التاريخ.. بقصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة.. وبإذن الله ستستمر بلدنا بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام والجميع بخير».

وقال سموه: «شهدت وإخواني حكام الإمارات الاحتفال بيومنا الوطني المجيد.. نحتفي بمسيرة شعب صنع التاريخ في منطقته والعالم.. بنى وطناً لا يعرف سوى النجاح، ويمضي إلى المستقبل بنهج ثابت، وطموح أعلى، وثقة أكبر بأن القادم أفضل لأجيالنا. حفظ الله الإمارات وأهلها».

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الثاني من ديسمبر من كل عام، يمثل بداية متجددة لدولة الإمارات، وبأنه بداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات والجهود والخبرات من أجل بناء أفضل دولة وإسعاد شعب الاتحاد.

جاء ذلك في تغريدة لسموه، أمس، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيها: «الثاني من ديسمبر بداية الاتحاد.. وبداية متجددة كل عام لدولة الإمارات.. وبداية مرحلة قادمة تتوحد فيها الطاقات.. والجهود.. والخبرات.. لبناء أفضل دولة.. وإسعاد شعب الاتحاد. حفظ الله دولة الإمارات وأدام خيرها وعزها ومجدها».

شهد الحفل، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما شهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

ورفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، أسمى التهاني والأمنيات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة، ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء ورفعة الوطن وتقدمه، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والعزة والرفعة.

كما حضر الحفل، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، والضيوف المدعوين.

وبدأ الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ 51 بالسلام الوطني للدولة الذي عزفته فرقة إماراتية وأوركسترا الفيلهارمونية الملكية وموسيقيين إماراتيين.

تكريم الشيخ خليفة

واستهل الحفل بفقرة تكريم مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ومناقبه وإنجازاته الخالدة في مختلف المجالات، خاصة البيئة والاستدامة والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم وغيرها.

كما قدم الحفل قصصاً سلطت الضوء على كوكبة من الرواد الملهمين عبر الأجيال من دولة الإمارات في مختلف المجالات من خلال عروض متميزة بتقنيات حديثة، بجانب أسلوب سرد ثري، إضافة إلى فقرات متنوعة أبرزت جوانب عدة من ماضي دولة الإمارات وتاريخها العريق وحاضرها الحافل بالإنجازات، بجانب تطلعاتها إلى المستقبل الواعد.

«رحلة إلى عام 2071»

رحلة أخذت الحضور عبر الزمن، حيث فتحت ملامح بوابتين تألقت كل منهما بـ 51 ضوءاً يمثّل عمر دولة الإمارات، وتحول نفق الزمن إلى عرض طريق طويل شهد فيه الجمهور ولادة طفل في عام 1971 وتابعوا حياته على مدى عقود من خلال نقوش مضيئة تمثّل حقبات مختلفة من الزمن حتى أتم عامه الـ 100 في عام 2071.

«أعماق زرقاء»

وانتقل نفق الزمن إلى أعماق مياه زرقاء كشفت صوراً من التراث البحري الإماراتي، ثم ظهور عالمة أحياء بحرية تغوص في مياه الإمارات اليوم، حيث استمع الجمهور إلى الباحثة الإماراتية نورة المنصوري التي تحدثت بشأن بحوثها في مجال الأعشاب البحرية، بجانب عرض لمختلف الكائنات البحرية في أعماق مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.

«بين الأرض والسماء»

خلال هذا العرض، تحولت المياه الزرقاء إلى أرض خضراء، وتشكلت بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شاهد الجمهور شتلات لشجرة القرم «المنغروف»، واستمعوا إلى حبيبة المرعشي، الناشطة البيئية، العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة التي تحدثت بشأن أهمية الحفاظ على بيئة دولة الإمارات، وسلط العرض الضوء على 10 آلاف شتلة من أشجار القرم ستزرع في مناطق متعددة في دولة الإمارات.

«مستقبل الزراعة»

وعرض تناول تطلعات دولة الإمارات بشأن الزراعة، وضم أكثر من 20 ألف نبتة، بما في ذلك نباتات مثمرة تزرع في الدولة، فيما قدم العرض عبدالله الكعبي، خبير في مجال التكنولوجيا الزراعية، حيث تحدث عن اهتماماته بمجال الزراعة العمودية.

«من السماء إلى الفضاء»

رحلة بصرية استحضرت الماضي من خلال مشاهد للآباء والأجداد الذين استهدوا بالنجوم وصولاً إلى حاضر الدولة الذي شهد إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية، وجهودها في اكتشاف الفضاء، وضم العرض نسخاً أصلية مماثلة للأقمار الصناعية «دبي سات 1» و«دبي سات 2» و«خليفة سات»، إضافة إلى نسخة من «مسبار الأمل».

واستمع الجمهور إلى فاطمة الهاملي، مهندسة الأنظمة الملاحية، وهي تسرد تجربتها مع «مسبار الأمل»، بجانب الاحتفاء بالذكرى السنوية الـ 25 لانطلاق القطاع الوطني للفضاء في الدولة.

وبدأ بعرض مسارات قطار مهدت لظهور المهندسة المدنية خلود المزروعي، نائب مدير المشروع في شركة «الاتحاد للقطارات»، التي سردت تجربتها في العمل على أول مشروع قطارات في دولة الإمارات، كما عُرضت صور على بوابات قطار متحرك، ظهر بعدها القطار الفعلي داخل النفق.

وشاهد الحضور صفوفاً من الألواح الشمسية من إحدى محطات الطاقة الشمسية في الدولة، حيث تحدثت مريم المزروعي التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية عن تجربتها في مجال الطاقة المتجددة، وتعد دولة الإمارات مقراً لثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وتناول العرض التعليم وانتقال المعارف والحكمة بين الأجيال بمشاركة مجموعات من المعلمين والطلاب الذين جسدوا أهمية التعليم، واستمع الحضور إلى سعيد نصيب المنصوري أحد أبرز مربي الأجيال الإماراتيين وهو يروي قصته في تعلم القراءة والكتابة باستخدام «الوسوم»، وهي العلامات التي كانت تستخدمها القبائل في دولة الإمارات للتعرف على إبلها، فيما تعد دولة الإمارات اليوم ضمن أعلى المعدلات في العالم في معرفة القراءة والكتابة.

وأظهر العرض مسيرة انضم إليها مئات الأطفال، شاركوا بأصواتهم موسيقى الأوركسترا الحية والفرقة الموسيقية، مرددين أغنية «دارنا»، وهي الأغنية الرسمية للاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واختتم العرض بفن العيالة التقليدي الذي يجسّد التراث الإماراتي الغني ويرمز إلى الوحدة والتماسك، وشارك أكثر من 200 من المؤدين من فرق العيالة في الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 للدولة.

قدم العرض هذا العام 11 قصيدة جديدة لكل من جمعة بن مانع الغويص وعلي الخوار وسيف السعدي وسالم بن كدح الراشدي، أشادت بإنجازات دولة الإمارات وقصص روادها، بجانب قصيدة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما شارك في فقرات الاحتفال الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية بالتعاون مع موسيقيين إماراتيين الذين قدموا عرضاً موسيقياً حياً، إضافة إلى عرض عسكري مزج بين فن «التغرودة التقليدي» مع الإيقاع العسكري، بجانب «كورال الإمارات» الذي أُدي في جميع المشاهد، وألقى القصائد في عرض حي أثناء الاحتفال.

يذكر أنه يتاح للجمهور حضور هذا العرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 3 حتى 11 من شهر ديسمبر 2022. وتتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني www.UAENationalDay.ae