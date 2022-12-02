شما بنت محمد: نحو مستقبل يستند إلى العلم

العين (وام)

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51: «الإمارات توحدت تحت راية واحدة رغم كل الانقسامات التي طالت العديد من الدول الأخرى، معربة عن حجم التطور الذي حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي جاء بيقين المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بقيمة الاتحاد، وحرصه على جمع كل الإمارات تحت راية واحدة».

وأوضحت في كلمتها أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رحل وترك لنا قيادة آمنت برؤيته، فانطلقت بنا نحو المريخ، مضيفة أن عيال زايد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وحدة وعز وقوة، وفي العام الأول بعد الخمسين نخطو خطوة نحو مستقبل حداثي، يستند إلى العلم والمعرفة وتنمية أجيال تحمل موروثنا الإنساني، وتمتلك إرادة التطور والإبداع. وقدمت تهنئتها لقيادتنا الرشيدة ولكل الإماراتيين، ورفقاء المسيرة من المقيمين تحت سماء إمارات الازدهار والتسامح بخير وسلام.