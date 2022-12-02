السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شما بنت محمد: نحو مستقبل يستند إلى العلم

شما بنت محمد: نحو مستقبل يستند إلى العلم
3 ديسمبر 2022 02:54

العين (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب
الإمارات: نتضامن مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51: «الإمارات توحدت تحت راية واحدة رغم كل الانقسامات التي طالت العديد من الدول الأخرى، معربة عن حجم التطور الذي حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي جاء بيقين المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بقيمة الاتحاد، وحرصه على جمع كل الإمارات تحت راية واحدة».
 وأوضحت في كلمتها أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رحل وترك لنا قيادة آمنت برؤيته، فانطلقت بنا نحو المريخ، مضيفة أن عيال زايد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وحدة وعز وقوة، وفي العام الأول بعد الخمسين نخطو خطوة نحو مستقبل حداثي، يستند إلى العلم والمعرفة وتنمية أجيال تحمل موروثنا الإنساني، وتمتلك إرادة التطور والإبداع. وقدمت تهنئتها لقيادتنا الرشيدة ولكل الإماراتيين، ورفقاء المسيرة من المقيمين تحت سماء إمارات الازدهار والتسامح بخير وسلام.

شما بنت محمد
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
نيمار.. «اختبار لياقة»
الرياضي
نيمار.. «اختبار لياقة»
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©