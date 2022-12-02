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خولة السويدي: إعلان تأسيس الاتحاد علامة فارقة

خولة السويدي: إعلان تأسيس الاتحاد علامة فارقة
3 ديسمبر 2022 02:54

أبوظبي (وام)

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قالت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، إن عيد الاتحاد الذي نحتفل به في الثاني من ديسمبر من كل عام، يمثل فرصة مهمة نستذكر من خلالها ذلك اليوم العظيم الذي شكل قبل 51 عاماً علامة فارقة في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، حيث شهد الخطوات الأولى لإعلان قيام دولة الإمارات، بإرادة قوية من الآباء المؤسسين في إماراتها السبع، والتي قادها نحو المجد والعزة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، برؤية ثاقبة مكنته من تأسيس بنيان يمتلك جميع مقومات النهضة والتقدم والازدهار. وأضافت سموها - في كلمة لها بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 - أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات خلال مسيرتها التنموية والحضارية شملت جميع مجالات الحياة، حيث نرى نتائج هذه الإنجازات اليوم من خلال المكانة رفيعة المستوى التي استطاعت الدولة أن تحققها بين الأمم والشعوب، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة واستشرافها المستقبل، وعزيمتها للمضي قدماً في تحقيق استراتيجية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات مئوية الإمارات.

عيد الاتحاد
الإمارات
خولة السويدي
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