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النائب العام لإمارة أبوظبي: التميز والريادة

النائب العام لإمارة أبوظبي: التميز والريادة
3 ديسمبر 2022 02:53

أبوظبي (وام) 

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​قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: في عيد الاتحاد، نستذكر تاريخاً حافلاً بالإنجازات الكبيرة، والنجاحات الرائدة، والمواقف المشرفة لدولتنا الحبيبة في مختلف الميادين، وجهود الآباء المؤسسين حينما اجتمعت كلمتهم قبل 51 عاماً لتشييد صرح الاتحاد وإصرارهم وعزيمتهم، وأوصلوا الدولة إلى المكانة المرموقة التي أصبحت عليها اليوم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
​وأضاف - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة: «نقف في هذا اليوم لنستمد المزيد من القوة من «روح الاتحاد» ونعزز تمسكنا بمعاني الولاء والانتماء لوطننا الغالي، لنستكمل بثبات مسيرتنا وتحصين اتحادنا وحماية استقراره وصيانة حقوق وحريات جميع القاطنين على أرضه الطيبة، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالتزامنا وعزمنا على مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة التميز والريادة والانطلاق نحو مستقبل واعد».

علي محمد البلوشي
الإمارات
عيد الاتحاد
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