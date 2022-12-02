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قائد عام شرطة أبوظبي: في ذاكرة أجيالنا

قائد عام شرطة أبوظبي: في ذاكرة أجيالنا
3 ديسمبر 2022 02:53

أبوظبي (وام)

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أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر عام 1971 سيظل مترسخاً، في ذاكرة أجيال الوطن، وسيبقى علامة فارقة، في تاريخ دولة الإمارات، وشاهداً على إرادة وعزيمة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين «طيب الله ثراهم». وأضاف معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ«51» - أن ما تشهده الدولة من ريادة وازدهار وتقدم في مختلف المجالات ما كان ليتحقق لولا الإرادة الصلبة والرغبة الصادقة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، لتأسيس وبناء دولة عصرية وفرت لشعبها وكل من يعيش على أرضها أفضل سبل السعادة وجودة الحياة.
وأكد أن دولة الإمارات وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بخطى واثقة وراسخة لتكون واحدة من أفضل دول العالم في بناء اقتصاد تنافسي يستند إلى المعرفة والإبداع. وأشاد بالدعم الكبير والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة لمسيرة التحديث والتطوير لشرطة أبوظبي، بما يعزز جهودها في تحقيق المزيد من الريادة والتنافسية للحفاظ على إمارة أبوظبي كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مؤشرات الشعور بالأمان، وتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع، من خلال تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات إبداعية وابتكارية طموحة، وتقديم خدمات استباقية متميزة تعزز من ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

شرطة أبوظبي
الإمارات
عيد الاتحاد
فارس خلف المزروعي
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