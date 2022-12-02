مكتوم الشريفي: موقع ريادي

أبوظبي (وام)

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات استطاعت، خلال العقود الخمسة الماضية ومنذ انطلاقة المسيرة المباركة للاتحاد، ترسيخ موقعها في صدارة الدول الأكثر تمتعاً بالأمن والأمان والازدهار، بفضل الفكر المستنير للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه من الآباء المؤسسين.

وقال في كلمة له بمناسبة «عيد الاتحاد الـ51»، إن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بكل اقتدار وقوة وعزيمة نحو آفاق غير مسبوقة من الريادة والتفوق في كافة مجالات التنمية والتطوير والتميز لترسيخ مكانتها المتقدمة التي وصلت إليها خلال العقود الخمسة الماضية كإحدى أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً وأكثرها استقراراً وتحضراً.

ولفت إلى المستويات المتقدمة لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية على كافة الصُعد التنموية والبنى التحتية الرقمية والتي جعلتها مقصداً للباحثين عن الاستثمار وريادة الأعمال وتصدرها دول العالم في مستويات الشعور بالأمن والأمان والاستقرار خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن التوجيهات والدعم المستمرين من القيادة الرشيدة عززا من قدرات شرطة أبوظبي للوصول بجاهزيتها واستجابتها الأمنية والبشرية إلى أعلى المستويات التنافسية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والعالمي، مما جعل أبوظبي إحدى أكثر مدن العالم جذباً للسياحة والعمل والعيش الآمن والمستقر.

وأشاد بالجهود التي يبذلها كافة المنتسبين للعمل الشرطي ودورهم المهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة ومقدراتها، مثمناً الإنجازات التي يحققها أبناء الوطن في كافة مجالات التطوير والإبداع والريادة ودخولهم بقوة وتحد إلى مضمار التنافسية العالمية وتحقيقهم إنجازات متلاحقة ومشرفة في مختلف المجالات والميادين إقليمياً وعالمياً.