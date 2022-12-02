السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فيصل بن سلطان القاسمي: حصن منيع

فيصل بن سلطان القاسمي: حصن منيع
3 ديسمبر 2022 02:54

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب
الإمارات: نتضامن مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب

أكد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع أبناء دولة الإمارات، وذلك لما يمثله من مشاعر الحب والولاء، وتأكيد على الانتماء لدولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة. وقال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «نستذكر في هذا اليوم ما بذله الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتأسيس دولة قوية بهمة وعزيمة وقدرات أبنائها الذين وقفوا صفاً واحداً خلف قيادتهم الحكيمة للوصول إلى ما نحن عليه اليوم من تقدم وتطور وازدهار ينافس الدول المتقدمة».
وأضاف: «إننا اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، نتابع مسيرة الاتحاد بقوة وعزيمة لحماية مكتسباته والحفاظ على أمننا واستقرارنا، وإكمال ما بدأه المؤسسون، ليبقى الاتحاد حصن الوطن المنيع ومبعث العز والفخر لأبناء دولة الإمارات».

عيد الاتحاد
الإمارات
فيصل بن سلطان القاسمي
آخر الأخبار
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
نيمار.. «اختبار لياقة»
الرياضي
نيمار.. «اختبار لياقة»
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©