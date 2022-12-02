فيصل بن سلطان القاسمي: حصن منيع

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، أن عيد الاتحاد مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع أبناء دولة الإمارات، وذلك لما يمثله من مشاعر الحب والولاء، وتأكيد على الانتماء لدولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة. وقال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «نستذكر في هذا اليوم ما بذله الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتأسيس دولة قوية بهمة وعزيمة وقدرات أبنائها الذين وقفوا صفاً واحداً خلف قيادتهم الحكيمة للوصول إلى ما نحن عليه اليوم من تقدم وتطور وازدهار ينافس الدول المتقدمة».

وأضاف: «إننا اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، نتابع مسيرة الاتحاد بقوة وعزيمة لحماية مكتسباته والحفاظ على أمننا واستقرارنا، وإكمال ما بدأه المؤسسون، ليبقى الاتحاد حصن الوطن المنيع ومبعث العز والفخر لأبناء دولة الإمارات».