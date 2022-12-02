وكيل دائرة القضاء: مسيرة حافلة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، يظل رمزاً وشاهداً على مسيرة حافلة بالإنجازات على مدى 51 عاماً، عززت مكانة دولتنا مقصداً عالمياً، في ظل قيادة حكيمة استشرفت المستقبل وحددت ملامحه برؤية طموحة تواكب التطورات والمستجدات لضمان استدامة التنمية في مختلف المجالات، من أجل بناء غد مشرق للأجيال المتعاقبة.

وقال المستشار العبري، إن المنجزات المحققة منذ بداية الاتحاد، والمتواصلة بدعم القيادة الرشيدة وجهود أبناء الوطن المخلصين، مهدت الطريق نحو الريادة والتفرد وتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات، لتبرهن على ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وازدهار ونماء، مع التمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة ونشر السلام ومبادئ التسامح والتعايش في المجتمع.

وأضاف بهذه المناسبة: نتقدم بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود. كما نتقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مجددين العهد لمواصلة السير قدماً نحو كل ما يحقق تقدم الوطن ورفعته.