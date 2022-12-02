علي النيادي: إنجازات متسارعة

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن عيد الاتحاد يعد مناسبة وطنية باقية في وجدان أبناء الوطن وشعبه بأطيافه كافة، وفيه يتم الاحتفال بما تحقق من إنجازات متسارعة ومستمرة على مر السنين رسخت مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية، ووقفة استشرافية للنظر إلى وجهات جديدة للإنجازات والإسهامات الجديدة للدولة التي أثبتت مكانتها العالمية وريادتها الإقليمية بالازدهار والتنمية العظمى.

وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة: «في هذا اليوم الغالي، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات الذي لا يعرف المستحيل، بمناسبة مرور 51 عاماً على تأسيس دولتنا الحبيبة التي سطرت في كتب التاريخ قصص نجاح خالدة على مر العصور».

وأضاف: «نستذكر في الثاني من ديسمبر آباءنا المؤسسين الذين جعلوا من هذا اليوم يوماً تاريخياً مشهوداً، لتخلق دولة الإمارات عصراً جديداً من المآثر في مسيرة خير وعطاء ممتدة بالإنجازات في المجالات كافة محلياً وإقليمياً وعالمياً. فقد رسم آباؤنا المؤسسون خريطة الطريق التي تُبنى عليها الدولة اليوم وتمضي بفضل حكمة القيادة الرشيدة في مسار النهضة والرفعة والتطور في شتى المجالات، ونشهد هذا الوطن الغالي يشرق كل يومٍ وعلمه خفاقاً شامخاً في أكبر المحافل الدولية، ونرى مساهمات كبرى بهامات وطنية عظمى ترفع من عجلة النهضة الإنسانية والتطور البشري».

وأكد معالي النيادي أن الإمارات تمشي على نهج ثابت ورصين وبخطى حكيمة لتستمر في نهضتها ورفعتها، تحت قيادة حكيمة تضع الإنسان وشعب دولة الإمارات من أمنٍ واستقرار وسعادة على رأس أولوياتها، مضيفاً أن شعب دولة الإمارات المخلص يجدد الولاء والعهد لقيادته الرشيدة، لأن يكون العين الساهرة على هذا الوطن المعطاء، وأن يقدم كل غالٍ ونفيس له، وأن يمثلها خير تمثيل في كافة المحافل الدولية وفي كل مكان وزمان.