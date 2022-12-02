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رشا الشامسي: مستقبل أكثر إشراقاً

رشا الشامسي: مستقبل أكثر إشراقاً
3 ديسمبر 2022 02:54

عجمان (وام)

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أكدت رشا خلف الشامسي، المدير العام لهيئة النقل - عجمان بالندب، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل كل عام في الثاني من شهر ديسمبر بعيد الاتحاد المجيد، وهي تخطو بثقة نحو المستقبل، معززة إنجازاتها على الصعد كافة.
وأكدت الشامسي، في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 على الدور الريادي لدولة الإمارات، وتمسكها بمبادئها الراسخة التي وضع لبنتها الآباء المؤسسون وسار عليها جيل الأبناء البارين، حتى أصبحت دولتنا تنعم بالأمن والأمان والرخاء، بفضل قيادتنا الرشيدة.
وأوضحت الشامسي أن الدولة أمضت خمسة عقودٍ مليئة بالإنجازات التي نعتزّ ونفتخر بها، فهي الأعوام التي كوّنت ماضينا المجيد، ونستعد لنرسم مستقبلاً أكثر إشراقاً، فنحن على أعتاب مرحلة جديدة تدخلها دولة الإمارات بكل عزيمة وإصرار، وفي جعبتها الكثير من المبادرات المحكومة باستراتيجية مدروسة وتخطيط محكم، تستقبلها حالمة ومستبشرة وبهمّة غير مسبوقة، لتبقى الدولة كما عهدناها تخطط.. تنفّذ.. وتحتفل بالإنجاز.

رشا الشامسي
الإمارات
عيد الاتحاد
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