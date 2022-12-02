محمد مطر الكعبي: نستذكر بالعرفان والوفاء الآباء المؤسسين

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: في عيد الاتحاد الحادي والخمسين لقيام دولتنا العظمى في مآثرها وتأثيرها وخيراتها، نعاهد قيادتنا الرشيدة على المحافظة على الاتحاد المتماسك، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأضاف: نستذكر بالعرفان والوفاء المغفور لهم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الحكام، طيب الله ثراهم جميعاً، بناة الاتحاد الذين بنوا اتحاداً عظيماً ومنجزاً تاريخياً خالداً ومتجدداً، فنترحم عليهم بصدق، ونغرس حبهم في أجيالنا على الدوام.