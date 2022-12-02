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محمد النيادي: نفخر بمنجزات دولتنا الزاهرة

محمد النيادي: نفخر بمنجزات دولتنا الزاهرة
3 ديسمبر 2022 02:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن ما نعيشه اليوم من سعادة تغمر قلوبنا، وحضارة تنير حاضرنا ومستقبلنا، هو ثمرة الاتحاد المبارك، الذي أرسى أركانه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، وحرصت قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز مضامين الاتحاد، وتنمية أهدافه التي تعكس هوية مجتمع دولة الإمارات، وعقيدته السمحة، وقيمه النبيلة، وها نحن اليوم نحتفي بواحد وخمسين عاماً من عمر اتحاد إماراتنا، فحري بنا أن نفخر بمنجزات دولتنا الزاهرة، ومبادراتها المشرقة، وأن نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على أن نصون وطننا، ونرتقي به في فضاءات العلم والمعرفة والحضارة، وأن نثري مستقبله بالابتكار والتميز الذي يحقق الطموحات، مستلهمين من عزيمة ورؤية قيادتنا في تحدي الصعاب، لنسلم للأجيال القادمة راية الوطن خفاقة شامخة، ترفرف في كل المحافل الدولية والإقليمية، رمزًا للعزة والكرامة والإنسانية، ليواصلوا مسيرة البناء والتنمية.

محمد النيادي
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