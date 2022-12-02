«كلنا الإمارات»: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة للاحتفال بمنجزات الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت «جمعية كلنا الإمارات»، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبدالله أحمد العلي، المدير التنفيذي للجمعية: «في هذه المناسبة الغالية نستذكر ما بذله الآباء المؤسسون وعلى رأسهم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من جهود مباركة لقيام الاتحاد وعزيمة كبيرة وفكر بنّاء أوصلت دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة».

وأضاف: «غرس زايد الخير، طيب الله ثراه، فينا حب هذه الأرض وقيم الولاء والانتماء، وما زلنا ننهل من معينه ونسير في خطاه ليبقى هذا الاتحاد شامخاً وراسخاً وعظيماً، وإن واجب كل مواطن هو العمل على تعزيز دعائم الاتحاد ورفع شأنه وصونه والسير على هدى المؤسسين لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم بأن يبقى الاتحاد متيناً قوياً بأبنائه وتبقى دولة الإمارات في طليعة الأمم المتقدمة».

وأشار إلى أن ما تنعم به دولة الإمارات من أمن وأمان ورفاء ورخاء وما تحقق من تقدم وبناء وإنجازات، هو ثمار غرس الاتحاد الذي يواصل مسيرته اليوم نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي ترسم لملامح عهد جديد مليء بالطموحات التي لا يحدها سقف بعد أن عانقت بإنجازاتها الفضاء وتبوأت مكان الصدارة لصناعة مستقبل أفضل للعالم والأجيال القادمة.

وأكد عبدالله أحمد العلي أن الاحتفالات والفرحة التي تسود كل مدن ومناطق دولة الإمارات هذه الأيام تؤكد على مدى التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات والتفافهم حول قيادتهم وتترجم لمشاعرهم الصادقة، وتجدد عهد الوفاء والولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة.