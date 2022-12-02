السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«كلنا الإمارات»: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة للاحتفال بمنجزات الوطن

«كلنا الإمارات»: عيد الاتحاد مناسبة عظيمة للاحتفال بمنجزات الوطن
3 ديسمبر 2022 02:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب
الإمارات: نتضامن مع باكستان في مواجهة العنف والإرهاب

هنأت «جمعية كلنا الإمارات»، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبدالله أحمد العلي، المدير التنفيذي للجمعية: «في هذه المناسبة الغالية نستذكر ما بذله الآباء المؤسسون وعلى رأسهم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من جهود مباركة لقيام الاتحاد وعزيمة كبيرة وفكر بنّاء أوصلت دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة».
وأضاف: «غرس زايد الخير، طيب الله ثراه، فينا حب هذه الأرض وقيم الولاء والانتماء، وما زلنا ننهل من معينه ونسير في خطاه ليبقى هذا الاتحاد شامخاً وراسخاً وعظيماً، وإن واجب كل مواطن هو العمل على تعزيز دعائم الاتحاد ورفع شأنه وصونه والسير على هدى المؤسسين لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم بأن يبقى الاتحاد متيناً قوياً بأبنائه وتبقى دولة الإمارات في طليعة الأمم المتقدمة».
وأشار إلى أن ما تنعم به دولة الإمارات من أمن وأمان ورفاء ورخاء وما تحقق من تقدم وبناء وإنجازات، هو ثمار غرس الاتحاد الذي يواصل مسيرته اليوم نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء وتحقيق المزيد من الإنجازات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي ترسم لملامح عهد جديد مليء بالطموحات التي لا يحدها سقف بعد أن عانقت بإنجازاتها الفضاء وتبوأت مكان الصدارة لصناعة مستقبل أفضل للعالم والأجيال القادمة. 
وأكد عبدالله أحمد العلي أن الاحتفالات والفرحة التي تسود كل مدن ومناطق دولة الإمارات هذه الأيام تؤكد على مدى التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات والتفافهم حول قيادتهم وتترجم لمشاعرهم الصادقة، وتجدد عهد الوفاء والولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة.

عيد الاتحاد
الإمارات
جمعية كلنا الإمارات
آخر الأخبار
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين
دنيا
نقص هذا الفيتامين يهدد مئات الملايين من البشر
اليوم 10:00
نيمار.. «اختبار لياقة»
الرياضي
نيمار.. «اختبار لياقة»
اليوم 09:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©