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نهيان محمد بن ركاض: نتطلع بفخر إلى إرث الآباء المؤسسين

نهيان محمد بن ركاض: نتطلع بفخر إلى إرث الآباء المؤسسين
3 ديسمبر 2022 02:53

العين (الاتحاد)

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أكد الشيخ نهيان محمد بن ركاض، مدير إدارة المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، في منطقة العين، أن ذكرى عيد الاتحاد الحادية والخمسين لدولة الإمارات محطة تاريخية نتطلع خلالها بفخر إلى إرث الآباء المؤسسين والمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أرسوا دعائم الوطن الغالي.
وأضاف، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51: إن مسيرة الإنجازات في الإمارات خلال نصف قرن هي مفخرة لنا مفعمة بالأمل المشرق والمستقبل الزاهر لأجيالنا القادمة. وتابع: يعود علينا الثاني من ديسمبر ونحن نطوي العام الأول من الخمسين عاماً الثانية في مسيرتنا الزاهرة، وكلنا فخر واعتزاز بما وصلت إليه الإمارات من تقدم وازدهار في كل المجالات، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.
وتوجه الشيخ نهيان محمد بن ركاض إلى القيادة الرشيدة ممثّلةً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بالتهنئة والتبريكات، داعياً الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع والوطن ينعم بالرخاء والعز والشموخ.

الإمارات
عيد الاتحاد
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