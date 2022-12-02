«خليفة» و«شرينة» أول مواليد «عيد الاتحاد الـ51» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية»، صباح عيد الاتحاد الـ51 باستقبال مولودين جديدين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مهند الأطرش المدير الطبي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «يسعدنا في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال استقبال مولودين جديدين في عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويشرفنا أيضاً وصول إجمالي عدد المواليد في المستشفى إلى 31205 مواليد منذ عام 2015. ومن بين إجمالي المواليد الجدد، بلغ عدد الذكور 16218 مولوداً، في حين كان عدد الإناث 14987 مولودة جديدة، وبلغ عدد مواليد المواطنين 17432.

ولا شك في أن هذا الإنجاز اللافت جاء بفضل تفاني فريق عملنا المتمرس والمؤهل وحرص أفراده من مقدمي الرعاية باستمرار على تقديم أرقى مستويات الرعاية الصحية بمستويات عالمية، ليواصل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال توفير أفضل مستويات الرعاية والخدمات الصحية للرضع وأسرهم على حد سواء. ونتمنى لجميع المواليد الجدد وعائلاتهم حياة عامرة بالصحة والسعادة».

وُلد أول طفل صباح عيد الاتحاد الـ51 في تمام الساعة 1:39 بعد منتصف الليل. ومعبراً عن سعادته باستقبال مولوده الجديد، قال والد الطفل محمد صالح الهاشمي: «قررنا إطلاق اسم خليفة على المولود. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل ابننا في هذا اليوم لتكون الفرحة مضاعفة بالنسبة لنا. ونشكر الله عز وجل على صحة مولودنا وأمه. ونتمنى للجميع احتفالات حافلة بالسعادة والعافية والسرور بمناسبة عيد الاتحاد الـ51. وأحب أن أشكر من هنا جميع طاقم مستشفى دانة الإمارات لرعايتهم لزوجتي وطفلي».

واستقبلت عائلة القبيسي خامس مواليدها خلال عيد الاتحاد في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال. وبلغ وزن المولودة الجديدة 2.53 كيلوغرام، وولدت في تمام الساعة 7:27 صباحاً بصحة جيدة. أطلق عليها والداها اسم شرينة.

وقال والدها علي أحمد علي سويدان القبيسي: «تمثل ولادة ابنتنا في عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات مصدر سعادة إضافية بالنسبة لنا ولإخوتها الذين ينتظرون قدومها بفارغ الصبر. نتوجه بجزيل الشكر إلى كوادر التمريض وفريق العمل في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على حسن رعايتهم وخدمتهم المتميزة. إن شرينة تأتي لنا بالأمل والفرح وقد ضاعفت لنا احتفالاتنا اليوم وكل عام وإماراتنا الحبيبة بألف خير».

واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة، وتتويجاً لاحتفالات عيد الاتحاد الـ51 وزع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال الأزهار والشوكولاتة على المرضى وأطفالهم، والذين احتفلوا بدورهم بعيد الاتحاد الـ51 للدولة في المستشفى.