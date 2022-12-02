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الإمارات

«الطاقة النووية»: الإمارات محط أنظار العالم

محمد إبراهيم الحمادي
3 ديسمبر 2022 02:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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رفع محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، مثمناً رؤية القيادة الرشيدة طويلة الأمد ودعمها الكبير، لكل ما من شأنه تعزيز روح الاتحاد وتحقيق الإنجازات التاريخية، التي جعلت من دولة الإمارات محط أنظار الجميع في مختلف أنحاء العالم. 
وقال الحمادي، في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة، إن الرؤية الاستشرافية والاستباقية للقيادة الرشيدة جعلت من دولة الإمارات، اليوم، الأولى في العالم العربي التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، يقوم بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، وهو ما شكل نموذجاً يحتذى به على الصعيد العالمي فيما يخص الجهود المبذولة والاستثمارات الضخمة المخصصة لمواجهة التغير المناخي، واعتماد تكنولوجيا الطاقة النووية كإحدى أهم الوسائل لتحقيق ذلك، لا سيما أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والمنطقة.

محمد إبراهيم الحمادي
الإمارات
عيد الاتحاد
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