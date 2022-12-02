وكيل دائرة الطاقة: نحتفي بمسيرة زاخرة بالإنجازات الحضارية

أبوظبي (وام)

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 51 يجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بمسيرة مظفرة بإنجازات الحضارية والتنموية الإنسانية؛ بفضل حكمة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والآباء المؤسسين، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة التي أكملت مسيرة البناء والتقدم حتى باتت الإمارات في مصاف الدولة المتقدمة.

وأضاف، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51: «في هذه المناسبة الوطنية، تخطو دولة الإمارات بثقة نحو الريادة وصناعة المستقبل، في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للإمارات، والعمل على تمكينه من مواجهة التحديات، وتعزيز دوره ومساهمته في مسيرة التقدم والازدهار في مجتمعٍ ينعم بالأمن والأمان في أرض الخير والعطاء».

وقال، إن الاتحاد الشامخ لدولة الإمارات شكّل الأساس القوي لما نراه اليوم من إنجازات ونجاحات، ولم تكن دولتنا لتحقق ما حققته خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة من عمر الأمم والشعوب إلا برؤية قيادتها الرشيدة وتكاتف أبنائها، فكان الاتحاد عنواناً للقوة والوحدة وبداية لمرحلة جديدة من التطور والنجاح.

وتوجه بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، متمنياً للوطن الغالي دوام العز والرفعة والنهضة والتقدم.