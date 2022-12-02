«معايير العمل بالشارقة»: الوطن والشعب في وحدة واحدة

الشارقة (وام)

قال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إن دولة الإمارات حكومة وشعباً وهي تحتفي بـ51 عاماً من البناء والعطاء تستذكر بكل فخر واعتزاز القادة المؤسسين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وجهود قيادتنا الرشيدة التي نجحت في إكمال المسيرة والتخطيط لما سيتحقق من إنجازات في الأعوام المقبلة بتكاتف وتعاضد الحكومة مع الشعب من مواطنين ومقيمين.

وجدد القصير - في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ51- العهد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مواصلة بذل خالص الجهد لتنفيذ توجيهاته الكريمة بتوفير بيئة عمل لائقة للعمال وأصحاب العمل في مجتمعنا الفريد من نوعه والذي يحتضن التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف الجنسيات والتي تنعم بحقوقها وبرغد العيش وطيب الإقامة في دولتنا.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل: نحتفل اليوم كباراً وصغاراً بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء روح اتحاد الإمارات العربية في عام 1971 الذي يرمز للترابط بين الوطن والشعب في وحدة واحدة.

وأضاف: نجدد بهذه المناسبة العهد لقيادتنا الرشيدة التي يرجع لها الفضل في ما تشهده البلاد من التطور العمراني والثقافي والبيئي ونحن على ثقة بأن هذه النهضة ستتواصل وأن اسم الإمارات سيرفرف عالياً دوماً بفضل قيادة حكيمة وشعب محب.