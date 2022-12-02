الشارقة للإعلام: إنجازات خالدة

الشارقة (وام)

أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن إنجازات الاتحاد ستبقى خالدة في صفحات التاريخ المعاصر وستكون على الدوام مصدر إلهام وتحفيز لأبناء الإمارات يدفعهم إلى المزيد من الإبداع والتميز للحفاظ على المكتسبات النوعية والإسهام بشكل أكثر فاعلية في بناء حاضر الإمارات المزدهر ومستقبلها الواعد.

وقال في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا «نتوج سنوات من التميز والعطاء والازدهار، ونستعد لمراحل جديدة نستشرف من خلالها المستقبل ونستكمل مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي يقودها حكام الإمارات الذين لم يدخروا جهداً لتحقيق سعادة المواطن والمقيم وسخروا الموارد كافة لمنح أبناء شعبهم الحياة الرغيدة وتحقيق الأمن والأمان لهم».

وأضاف «يجسد عيد الاتحاد روح الاتحاد الذي أرسى قواعده الآباء المؤسسون ورسخته القيادة الرشيدة على مدى 51 عاماً مضت فكانوا خير خلف لخير سلف، ونِعم القادة لشعب أحب وأوفى وأخلص وعززوا من مكانة الدولة بالقيم والمبادئ الأصيلة ونجحوا في تحقيق المنجزات الاستثنائية ليقدموا للعالم أجمع نموذجاً رائداً ومشرفاً في التطور والتقدم».

من جانبه، أكد شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أن عيد الاتحاد مناسبة للاحتفال بمسيرة ريادية عظيمة شهدت تطور القطاع الإعلامي الإماراتي وتعزيز دوره المهم في تسليط الضوء على المنجزات والمكتسبات الوطنية وعلى النجاحات التي شهدتها الدولة في جميع القطاعات وعلى جميع الأحداث والمناسبات التي شكلت منعطفات تاريخية، ليؤكد مكانته شريكاً فاعلاً في مسيرة نجاح الإمارات وازدهارها.

وقال «نحيي اليوم ذكرى مرور 51 عاماً على قيام واحدة من أنجح تجارب بناء الدول، تجربة وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها ومحور اهتماماتها وجعلت من تمكين الكفاءات والموارد البشرية المواطنة محركاً رئيساً لجميع مبادرتها وهدفاً لكل استراتيجياتها».